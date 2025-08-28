1 órája
Közel félszáz fénykép került ki a falakra, elhozták legjobb fotóikat
Az Aradi Fotóklub tagjai elhozták a tavaly készült legjobb fényképeiket Békéscsabára, 12 alkotótól összesen 49 fotó került ki a Lencsési Közösségi Ház falaira. A kiállítást szerdán nyitották meg, a rendezvényen elhangzott, hogy a Lencsési Közösségi Ház berkein belül működő Márvány Fotóműhely és az Aradi Fotóklub 20 éve ápol egyre szorosabb kapcsolatot.
Immár hagyomány, hogy a Márvány Fotóműhely bemutatkozik Aradon, viszonzásképpen pedig az Aradi Fotóklub is kap ilyen lehetőséget Békéscsabán – emlékeztetett Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője szerdán, amikor az Aradi Fotóklub tagjainak legjobb, tavaly készült fényképeiből nyílt kiállításuk.
Lencsési Közösségi Ház: húsz éve ápolnak egyre szorosabb kapcsolatot az Aradi Fotóműhellyel
Barabás Ferenc, a Márvány Fotóműhely vezetője ismertette, hogy a műhely 1997-ben jött létre, és hogy 2005-ben volt az első kiállítása Aradon. Az elmúlt 20 évben az Aradi Fotóklubbal közösen szerveztek tárlatokat, kirándulásokat, táborokat, és ezek az alkalmak rendre remek hangulatban teltek, barátságok születtek.
