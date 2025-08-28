augusztus 28., csütörtök

Lencsési Közösségi Ház

1 órája

Közel félszáz fénykép került ki a falakra, elhozták legjobb fotóikat

Címkék#hagyomány#tárlat#Márvány Fotóműhely#Aradi Fotóklub#fénykép

Az Aradi Fotóklub tagjai elhozták a tavaly készült legjobb fényképeiket Békéscsabára, 12 alkotótól összesen 49 fotó került ki a Lencsési Közösségi Ház falaira. A kiállítást szerdán nyitották meg, a rendezvényen elhangzott, hogy a Lencsési Közösségi Ház berkein belül működő Márvány Fotóműhely és az Aradi Fotóklub 20 éve ápol egyre szorosabb kapcsolatot.

Licska Balázs

Immár hagyomány, hogy a Márvány Fotóműhely bemutatkozik Aradon, viszonzásképpen pedig az Aradi Fotóklub is kap ilyen lehetőséget Békéscsabán – emlékeztetett Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője szerdán, amikor az Aradi Fotóklub tagjainak legjobb, tavaly készült fényképeiből nyílt kiállításuk.

A Lencsési Közösségi Ház
Megnyílt szerdán az Aradi Fotóklub kiállítása a Lencsési Közösségi Házban. Fotó: Bencsik Ádám 

Lencsési Közösségi Ház: húsz éve ápolnak egyre szorosabb kapcsolatot az Aradi Fotóműhellyel

Barabás Ferenc, a Márvány Fotóműhely vezetője ismertette, hogy a műhely 1997-ben jött létre, és hogy 2005-ben volt az első kiállítása Aradon. Az elmúlt 20 évben az Aradi Fotóklubbal közösen szerveztek tárlatokat, kirándulásokat, táborokat, és ezek az alkalmak rendre remek hangulatban teltek, barátságok születtek.

Elhozták legjobb képeiket az Aradi Fotóklub tagjai

Fotók: Bencsik Ádám

 

