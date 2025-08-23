Teaszertartás, karate, origami – japán varázslat volt Békéscsabán – galériával, videóval

A nagy érdeklődés mellett tartott Japán Nap a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület szervezésében, Békéscsaba város vezetőinek és a múzeum munkatársainak együttműködésével jött létre a Munkácsy Mihály Múzeumban.

A Japán Nap igazi élménydömpinget tartogatott az érdeklődők számára. Fotó: Kiss Zoltán

A Japán Napra a nagykövet is Békéscsabára érkezett, most először

Dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató köszöntő beszédében elmondta, óriási öröm és megtiszteltetés számukra, hogy Békéscsabán első ízben köszönthették Őexcellenciája Ono Hikarikot, Japán magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét.

– A Munkácsy Mihály Múzeumban mindig igyekszünk úgy szervezni a programokat, a kiállításokat, hogy azokhoz kapcsolódjanak kísérőrendezvények is – tette hozzá. Külön kiemelte Hankó Ferenc, a MAPON elnöke, illetve az egyesület munkáját, hogy a szombati program megvalósulhatott.

Nihonga kiállítás is adta az apropót

A szakember kitért arra, hogy a rendezvény apropóját az is adja, hogy a múzeumban jelenleg is látható a „Nihonga” című tárlat, amely Goto Mayumi alkotásain keresztül mutatja be a hagyományos japán festészeti stílust.

Dr. Bácsmegi Gábor kitért arra, hogy a japán kultúra rendkívül izgalmas számunkra, európai emberek számára.

– Ugyanakkor a távol-keleti ország kultúrája olyan sokrétű, hogy lehetetlen teljességében bemutatni, de egy-egy szeletébe be lehet tekinteni szombaton is – fogalmazott.