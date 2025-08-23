3 órája
Teaszertartás, karate, origami – japán varázslat volt Békéscsabán – galériával, videóval
Különleges, a felkelő nap országát bemutató program kezdődött szombaton délelőtt a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A Japán Nap ezúttal is számos érdekességet tartogatott azok számára, akik érdeklődnek a távol-keleti ország egyedi kultúrája iránt.
A nagy érdeklődés mellett tartott Japán Nap a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület szervezésében, Békéscsaba város vezetőinek és a múzeum munkatársainak együttműködésével jött létre a Munkácsy Mihály Múzeumban.
A Japán Napra a nagykövet is Békéscsabára érkezett, most először
Dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató köszöntő beszédében elmondta, óriási öröm és megtiszteltetés számukra, hogy Békéscsabán első ízben köszönthették Őexcellenciája Ono Hikarikot, Japán magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét.
– A Munkácsy Mihály Múzeumban mindig igyekszünk úgy szervezni a programokat, a kiállításokat, hogy azokhoz kapcsolódjanak kísérőrendezvények is – tette hozzá. Külön kiemelte Hankó Ferenc, a MAPON elnöke, illetve az egyesület munkáját, hogy a szombati program megvalósulhatott.
Nihonga kiállítás is adta az apropót
A szakember kitért arra, hogy a rendezvény apropóját az is adja, hogy a múzeumban jelenleg is látható a „Nihonga” című tárlat, amely Goto Mayumi alkotásain keresztül mutatja be a hagyományos japán festészeti stílust.
Dr. Bácsmegi Gábor kitért arra, hogy a japán kultúra rendkívül izgalmas számunkra, európai emberek számára.
– Ugyanakkor a távol-keleti ország kultúrája olyan sokrétű, hogy lehetetlen teljességében bemutatni, de egy-egy szeletébe be lehet tekinteni szombaton is – fogalmazott.
A Japán NapFotók: Kiss Zoltán
Egyszerre ősi és modern
Bálint József, Békéscsaba alpolgármestere elmondta, különlegesen fontosnak és értékesnek érzi, hogy szombaton együtt fedezhették fel Japán nem mindennapi világának szépségeit és hagyományait.
– Amikor Japánra gondolunk, felidéződik bennünk az origami művészi egyszerűsége, a teaszertartás kifinomultsága, a harcművészetek fegyelme és harmóniája, vagy éppen a japánkert nyugalma. Ugyanakkor eszünkbe jut a modern Japán is, amelynek technológiai és tudományos vívmányai mindennapjaink részei – részletezte az alpolgármester. – A szombati Japán Nap valódi kulturális utazásra hívta az érdeklődőket. Lehetőséget ad arra, hogy kilépjünk a hétköznapokból és közelebb kerüljünk egy távoli, mégis sok tekintetben hozzánk közel álló világhoz. Japán kultúrája egyszerre ősi és modern. Tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Ez a kettősség számunkra, magyarok számára is fontos üzenet. A múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig kéz a kézben jár.
Nihonga kiállítás
Szólt arról, hogy a múzeum vezetése mindig arra törekszik, hogy értékes és izgalmas programokkal ajándékozza meg közönségét.
– Ennek szép példája a szombati rendezvény is, és a Nihonga kiállítás is – fogalmazott. – Békéscsaba polgárai mindig is nyitott, érdeklődő közösséget alkottak. Városunk nem csak saját hagyományait ápolja, hanem kíváncsian és nyitott szívvel fordul más népek kultúrája felé is. A Japán Nap ennek a szellemiségnek a megtestesítője. A kultúra híd, amely összeköti a távoli világokat, és közelebb hoz bennünket egymáshoz.
Ono Hikariko nagykövet asszony második alkalommal látogatott el térségünkbe, tavaly októberben a gyulai városi könyvtárban megrendezett Japán Napon vett részt.
A szoros kapcsolat a kultúrán alapul
Ono Hikariko köszöntőjében elmondta, külön öröm számára, hogy először látogathatott el Békéscsaba gyönyörű városába.
– A két ország közötti szoros kapcsolat a kultúrán alapul – tette hozzá a nagykövet, majd kitért arra, hogy jelenleg Japánban zajlik az oszakai világkiállítás.
– Az expo egyik legnépszerűbb pavilonja, a magyar pavilon. A gazdag magyar kultúra számos japán látogatót lenyűgöz – emelte ki a japán nagykövet. Mint mondta, bízik abban, hogy a szombati esemény újabb hídként szolgál a két nemzet között. A diplomata is külön szólt a MAPON Egyesület tevékenységének jelentőségéről.
Sokrétű program várta a szép számú érdeklődőt
A sokrétű programban
- japán zeneakadémisták tartottak bemutatót,
- megelevenedett a japán teaceremónia,
- Fodor György a japán irodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásairól tartott előadást.
- Japán dallamok és modern tánc is színesítette a rendezvényt.
- Jelen volt a programon Magyar-Japán Baráti Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, dr. Vihar Judit is.
- A japán zsinórkötés, a kalligráfia, az origami, karate- és aikidóbemutató, japán hadihajók makettjei egyaránt fontos része volt az eseménynek.
Rémisztő trükk a parkolóautomatáknál, így húzzák le az óvatlan sofőröket
Közel kétmilliós adomány Ónodi Henriettának egy titokzatos jóakarótól