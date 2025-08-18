augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

19°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hangkavalkád

2 órája

Világhírű művészek lépnek fel Békéscsabán

Címkék#hangverseny#koncert#kamarazene

Tizenhetedik alkalommal ad koncertet Békéscsabán két világhírű zongoraművész. Az általuk tartott mesterkurzus fiatal művészei is hangversennyel ajándékozzák meg a közönséget a zeneiskola Bartók-termében.

dr. Nagy Szilvia

Kovács Judit zongoraművész, a békéscsabai Bartók szakgimnázium tanára elmondta, augusztus 21. és 30. között tizenhetedik alkalommal rendezik meg Gulyás Márta Liszt-, Weiner- és Magyar Érdemrend Lovagkereszt-díjas-, valamint Luis Fernando Pérez Albéniz-díjas zongoraművész nemzetközi zongora- és kamarazene mesterkurzusát Békéscsabán. A két előadó a világ legnagyobb koncerttermeiben és fesztiváljain lép fel (Carnegie Hall, Tokioi Opera City, “Festival de La Roque D´Anthéron”, Richter Fesztivál, Santander Fesztivál, Budapesti Tavaszi Fesztivál, MÜPA Budapest, Zeneakadémia Budapest, Pablo Casals Fesztivál). Nemsokára a békéscsabai közönség is hallhatja őket a zeneiskola Bartók-termében. 

Több hangverseny is lesz egymás után
Luis Fernando Pérez hangversenyé is meghallgathatjuk.

– Augusztus 23-án 19 órától Luis Fernando Pérez lép fel a kurzushoz kapcsolódó Nyárvégi Hangkavalkád Fesztiválon. A művész „ráadás” darabokat szólaltat meg koncertjén J.S. Bach, Schumann, Brahms, Albéniz, Mompou és Debussy művei közül – emelte ki Kovács Judit. Hozzátette, augusztus 26-án 19 órától Gulyás Márta ül a zongorához. 

Több hangverseny is lesz egymás után

Gulyás Márta a vendégeivel, Császár Zsuzsanna zongoraművésszel (Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar tanára), valamint Kovács Judit békéscsabai zongoraművésszel két-, négy- és hatkezes zongoraműveket játszik a közönségnek. Műsorra tűzik Muszorgszkij, Debussy, Rachmaninov, Pillney és Kurtág műveit is.

Gulyás Márta Kovács Judittal és Császár Zsuzsannával is játszik majd Békéscsabán.

A fesztivál a mesterkurzus fiatal művészeinek (magyar és külföldi egyetemi hallgatók, ifjú zongoristák) gálahangversenyével zárul augusztus 29-én 17 órakor és 18.30-kor. Az ifjú muzsikusok augusztus 25-28. között Déli Matiné hangversenyek keretében is bemutatkoznak a zeneiskolában.

A belépés mindenhová ingyenes.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu