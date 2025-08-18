Világhírű művészek lépnek fel Békéscsabán

Kovács Judit zongoraművész, a békéscsabai Bartók szakgimnázium tanára elmondta, augusztus 21. és 30. között tizenhetedik alkalommal rendezik meg Gulyás Márta Liszt-, Weiner- és Magyar Érdemrend Lovagkereszt-díjas-, valamint Luis Fernando Pérez Albéniz-díjas zongoraművész nemzetközi zongora- és kamarazene mesterkurzusát Békéscsabán. A két előadó a világ legnagyobb koncerttermeiben és fesztiváljain lép fel (Carnegie Hall, Tokioi Opera City, “Festival de La Roque D´Anthéron”, Richter Fesztivál, Santander Fesztivál, Budapesti Tavaszi Fesztivál, MÜPA Budapest, Zeneakadémia Budapest, Pablo Casals Fesztivál). Nemsokára a békéscsabai közönség is hallhatja őket a zeneiskola Bartók-termében.

Luis Fernando Pérez hangversenyé is meghallgathatjuk.

– Augusztus 23-án 19 órától Luis Fernando Pérez lép fel a kurzushoz kapcsolódó Nyárvégi Hangkavalkád Fesztiválon. A művész „ráadás” darabokat szólaltat meg koncertjén J.S. Bach, Schumann, Brahms, Albéniz, Mompou és Debussy művei közül – emelte ki Kovács Judit. Hozzátette, augusztus 26-án 19 órától Gulyás Márta ül a zongorához.

Több hangverseny is lesz egymás után

Gulyás Márta a vendégeivel, Császár Zsuzsanna zongoraművésszel (Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kar tanára), valamint Kovács Judit békéscsabai zongoraművésszel két-, négy- és hatkezes zongoraműveket játszik a közönségnek. Műsorra tűzik Muszorgszkij, Debussy, Rachmaninov, Pillney és Kurtág műveit is.

Gulyás Márta Kovács Judittal és Császár Zsuzsannával is játszik majd Békéscsabán.

A fesztivál a mesterkurzus fiatal művészeinek (magyar és külföldi egyetemi hallgatók, ifjú zongoristák) gálahangversenyével zárul augusztus 29-én 17 órakor és 18.30-kor. Az ifjú muzsikusok augusztus 25-28. között Déli Matiné hangversenyek keretében is bemutatkoznak a zeneiskolában.

A belépés mindenhová ingyenes.