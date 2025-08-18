Sikeresnek értékelték a Gyulai Várszínház most zárult évadát

Június 27. és augusztus 17. között rendezték meg a Gyulai Várszínház 2025. évi, 62. évadát, több mint másfél hónapon keresztül 34 programot kínáltak. Ezek között volt többek között négy új, saját bemutató, két színházi fesztivál és egy-egy zenei és irodalmi humorfesztivál. Számos telt házas előadás zajlott a várszínpadon, a tószínpadon és a kamarateremben is – ismertette dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A Gyulai Várszínház 62. évadát sikeresnek értékelte a hétfői sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere és dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője. Fotó: Kiss Zoltán

A közönség és a szakma szerint is sikeres volt a 2025-ös évad

Bár az előadások számát a költségek faragása érdekében mérsékelték, nem esett vissza ilyen arányban a nézőszám és a jegyárbevétel, tehát a tavalyihoz hasonlóan az idei évad is sikeres volt. A Gyulai Várszínház most is gazdag, sokszínű, sikeres évadot tudhat maga mögött a közönség és a szakma visszajelzései alapján – hangsúlyozta. Most is a színházi kultúra gazdagságát igyekeztek bemutatni a helyieknek és a városba érkezőknek.

Új, saját bemutatókkal is jelentkezett a Gyulai Várszínház

A két színházi fesztiválról is szólt. Az Erdélyi Hét keretében magas színvonalú előadásokat tekinthetett meg a publikum, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja során pedig nemcsak Shakespeare-, hanem Molière-, Gogol- és Csehov-darabokkal is találkozhatott. Négy új, saját bemutatóval jelentkeztek, koprodukcióban más társulatokkal, mint

a La Grange,

a Füves könyv – Az emberi utazás,

az István, az országépítő,

a Revizor,

amelyek a jövőben kőszínházakban ugyancsak terítékre kerülnek.

Ezek voltak a legjobb előadások

Többen az évad csúcsának nevezték a Márai Sándor műve alapján dr. Elek Tibor által összeállított, szerkesztett a Füves könyv – Az emberi utazás című darabot – Bogdán Zsolt színművésszel és Binder Károly zongoraművésszel –, amely vissza is tér a Gyulai Várszínházba. Mások pedig a Gogol-mű alapján született, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal közös, ifjabb Vidnyánszky Attila által rendezett produkciót, a Revizort emelték ki.

Minőségi színházi élményt nyújt az összművészeti fesztivál

– Időtálló, minőségi kulturális élményt biztosított a Gyulai Várszínház 62. évada, amelyre évtizedek múlva is érdemes lesz emlékezni – mondta dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere kiemelte: ilyennek kell lennie a Gyulai Várszínháznak.