1 órája
Sikeresnek értékelték a Gyulai Várszínház most zárult évadát
Ahogy a tavalyi, úgy a Gyulai Várszínház 2025. évi, 62. évada is sikeres volt, több mint másfél hónapon át kínáltak minőségi, színvonalas szórakozási lehetőséget a gyulaiaknak és a városba érkezőknek. Erről beszélt dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője és dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a hétfői sajtótájékoztatón. Elmondták, melyek voltak a most zárult évad legjobb előadásai.
Június 27. és augusztus 17. között rendezték meg a Gyulai Várszínház 2025. évi, 62. évadát, több mint másfél hónapon keresztül 34 programot kínáltak. Ezek között volt többek között négy új, saját bemutató, két színházi fesztivál és egy-egy zenei és irodalmi humorfesztivál. Számos telt házas előadás zajlott a várszínpadon, a tószínpadon és a kamarateremben is – ismertette dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője.
A közönség és a szakma szerint is sikeres volt a 2025-ös évad
Bár az előadások számát a költségek faragása érdekében mérsékelték, nem esett vissza ilyen arányban a nézőszám és a jegyárbevétel, tehát a tavalyihoz hasonlóan az idei évad is sikeres volt. A Gyulai Várszínház most is gazdag, sokszínű, sikeres évadot tudhat maga mögött a közönség és a szakma visszajelzései alapján – hangsúlyozta. Most is a színházi kultúra gazdagságát igyekeztek bemutatni a helyieknek és a városba érkezőknek.
Új, saját bemutatókkal is jelentkezett a Gyulai Várszínház
A két színházi fesztiválról is szólt. Az Erdélyi Hét keretében magas színvonalú előadásokat tekinthetett meg a publikum, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja során pedig nemcsak Shakespeare-, hanem Molière-, Gogol- és Csehov-darabokkal is találkozhatott. Négy új, saját bemutatóval jelentkeztek, koprodukcióban más társulatokkal, mint
- a La Grange,
- a Füves könyv – Az emberi utazás,
- az István, az országépítő,
- a Revizor,
amelyek a jövőben kőszínházakban ugyancsak terítékre kerülnek.
Ezek voltak a legjobb előadások
Többen az évad csúcsának nevezték a Márai Sándor műve alapján dr. Elek Tibor által összeállított, szerkesztett a Füves könyv – Az emberi utazás című darabot – Bogdán Zsolt színművésszel és Binder Károly zongoraművésszel –, amely vissza is tér a Gyulai Várszínházba. Mások pedig a Gogol-mű alapján született, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházzal közös, ifjabb Vidnyánszky Attila által rendezett produkciót, a Revizort emelték ki.
Minőségi színházi élményt nyújt az összművészeti fesztivál
– Időtálló, minőségi kulturális élményt biztosított a Gyulai Várszínház 62. évada, amelyre évtizedek múlva is érdemes lesz emlékezni – mondta dr. Görgényi Ernő. Gyula polgármestere kiemelte: ilyennek kell lennie a Gyulai Várszínháznak.
Hozzátette: az önkormányzat igyekszik számos műfajban szórakoztató programokat biztosítani, a pálinkafesztiváltól a Gyulai Végvári Napokon át a méz- és mézeskalács-fesztiválig, miközben rengeteg ingyenes közterületi programot is nyújtanak a gyulaiaknak és a városba érkezőknek. A legrégebbi hagyományokkal a Gyulai Várszínház rendelkezik, amely összművészeti fesztiválként minőségi színházi élményt kínál.
A legkiválóbb és a legcsodálatosabb előadás
Több előadást is megtekintett, ezek közül az Erdélyi Héten sorra került Liliom című előadást nevezte a legkiválóbbnak, de tetszett neki ifjabb Vidnyánszky Attila mindhárom rendezése – külön megemlítette a Revizort –, a legcsodálatosabbnak pedig a Füves könyv – Az emberi utazás című produkciót mondta.
Hangsúlyozta ezzel kapcsolatban: ez a Gyulai Várszínház saját előadása. Mint fogalmazott, a Gyulai Várszínház azért is egyedi, mert nem csupán egy színpad, ahova különféle produkciót érkeznek, hanem egy alkotóműhely, amely évről évre saját darabokkal is jelentkezik, koprodukcióban más teátrumokkal.
Három díj kapcsán tett javaslatot a tanácsadó testület
A jövőben gazdára találnak a Gyulai Várszínház 2025. évi nívódíjai is, miután a tanácsadó testület megtette a gyulai képviselő-testület számára az ajánlásait. A javaslatok alapján
- Sík Ferenc-díjban a Revizor című előadásért Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház társulata,
- Havasi István-díjban a La Grange-ban nyújtott alakításáért Jánosi Dávid,
- Őze Lajos-díjban a Füves könyv – Az emberi utazásban nyújtott alakításáért Bogdán Zsolt
részesülhet.
