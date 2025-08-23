Videó a rádióból: Kossuth ilyennek látta Gyulát

Gyula városának központjában áll a történelmi jelentőségű gyulai vár, amely a 16. századtól kezdve fontos szerepet töltött be az ország végvárrendszerében és ma is élénken őrzi múltját.

A gyulai vár. Fotó: Shutterstock

A történelmi Magyarország területén kevés olyan középkori vár maradt fenn, amely sík vidéken, eredeti formájában áll ma is.

Kossuth ilyennek látta Gyula városát

A gyulai vár egy igazi különlegesség: az Alföld egyetlen, épen megmaradt síkvidéki gótikus téglaváraként nemcsak építészeti, hanem történelmi jelentősége is kiemelkedő. A Kossuth Rádió nemrég a Facebook-oldalán is megemlékezett erről a különleges történelmi helyről – még egy hangulatos videót is megosztott.