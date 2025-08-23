augusztus 23., szombat

Gyulai vár

3 órája

Videó a rádióból: Kossuth ilyennek látta Gyulát

Az alföld egyetlen épen maradt síkvidéki gótikus téglavára a gyulai vár, amely a 16. századtól fontos végvárként működött. A Gyula szívében álló erődről a Kossuth Rádió Facebook-oldalán is megosztottak egy látványos videót.

Beol.hu

Gyula városának központjában áll a történelmi jelentőségű gyulai vár, amely a 16. századtól kezdve fontos szerepet töltött be az ország végvárrendszerében és ma is élénken őrzi múltját.

Panoramic,View,Of,Castle,Of,Gyula,,The,Only,Remaining,Brick-built
A gyulai vár. Fotó: Shutterstock

A történelmi Magyarország területén kevés olyan középkori vár maradt fenn, amely sík vidéken, eredeti formájában áll ma is. 

Kossuth ilyennek látta Gyula városát 

A gyulai vár egy igazi különlegesség: az Alföld egyetlen, épen megmaradt síkvidéki gótikus téglaváraként nemcsak építészeti, hanem történelmi jelentősége is kiemelkedő. A Kossuth Rádió nemrég a Facebook-oldalán is megemlékezett erről a különleges történelmi helyről – még egy hangulatos videót is megosztott. 

 

 

