3 órája
Videó a rádióból: Kossuth ilyennek látta Gyulát
Az alföld egyetlen épen maradt síkvidéki gótikus téglavára a gyulai vár, amely a 16. századtól fontos végvárként működött. A Gyula szívében álló erődről a Kossuth Rádió Facebook-oldalán is megosztottak egy látványos videót.
Kossuth ilyennek látta Gyula városát
A gyulai vár egy igazi különlegesség: az Alföld egyetlen, épen megmaradt síkvidéki gótikus téglaváraként nemcsak építészeti, hanem történelmi jelentősége is kiemelkedő. A Kossuth Rádió nemrég a Facebook-oldalán is megemlékezett erről a különleges történelmi helyről – még egy hangulatos videót is megosztott.