Nyolcvanon túl is imád táborozni a legidősebb festő, felvillanyozza a közös alkotás

Mint harminc esztendeje mindig, idén nyáron ismét benépesítették a festők a kétegyházi Andrássy-Almásy kastélyt, ahol megrendezték a már évtizedek óta oly’ népszerű alkotótábort. A legidősebb festő is nagyon várta a 2025. évi nagy találkozást régi és új ismerőseivel. Nemzetközi olyankor a hangulat, még a csend pillanataiban is érződik a sokszínűség, pláne, ha rátéved a tekintet a festőállványokra!

Az alkotótábor ideje alatt Gyöngyösi Károlyt is inspirálta az idei tematika: a boldogság. Fotó: Csete Ilona

A festő inspirációja idén a boldogság volt

Az idei alkotótábor tematikája a boldogság volt. Érkeztek festők Aradról, Magyarország számos településéről, így Kunágotáról is. Az alkotók két szekcióban dolgoztak: festők és tűzzománc készítők.

Az alkotótábor sok festőt vonzott idén nyáron is. Fotó: Facebook

A tábor legidősebb festője a kunágotai Gyöngyösi Károly volt. A nyolcvan pluszos korosztályt képviselve dinamikus, színes egyénisége a vásznakról is visszatükröződik, amiket Kétegyházán festett. Otthonában egy percig se pihent, a táborzárás után becsengettünk hozzá és nem meglepő módon éppen festett parányi műtermében. Mentegetőzött, hogy mindenütt festmények, képek, festőállvány...

Kérdés nélkül is sorolta, mennyire feltöltötte ez a két hét. Évtizedek óta minden évben várja, hogy ennek az alkotóközösségnek a táborában viszontláthassa régi barátait és újabbakat szerezzen.

Alkotótábor, ami felvillanyozza a legidősebb festőt

– Jó a társaság, én nagyon megszerettem ezt a közeget, felvillanyoz. Igaz, velem könnyű barátkozni. S közben tanulok magam is, ráadásul idén nekem is volt két tanítványom. Elárulom, sokat fejlődtek két hét alatt – mesélte a volt pedagógus idei élményeit. Gyöngyösi Károly idén is sok szép képet készített, valamennyi pozitív életérzést tükröz, a természet harmóniáját, a csendéletek nyugalmát közvetíti a képzőművészetek kedvelői felé.

Róla köztudott, hogy képeivel meglepte már a helyi közösségeket, minden kunágotai intézmény falát díszíti Gyöngyösi festmény, erről a jó szokásáról a folytatásban se mond le, beteg gyerekek javára is felajánlotta képeit.