Elnyerte az MMA ösztöndíját, három évre előre megvan, mit csinál

Gyűjtés, feldolgozás, színpadra állítás – ezzel a címmel adott be pályázatot, és került be a legjobbak, a Magyar Művészeti Akadémia, az MMA ösztöndíjasai közé népművészet kategóriában Farkas Tamás, a békéscsabai Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője. Az MMA ösztöndíja három évre szól.

Sorolta, hogy milyen terveket fogalmazott meg a következő három évre

Az első évben terepmunkára indul: előbb a Partiumban, Arad és Bihar megyékben, majd a Mezőségben, Kolozs megyében, végül pedig a gyergyói székelyeknél kutat, gyűjt, filmez és tanul. A második évben, ezt követően a rögzített, felvett táncokat igyekszik minél inkább elsajátítani, saját és táncos tanítványai, kollégái testére formálni. Ebből pedig a harmadik évben születik egy előadás, egy táncszínházi produkció.

Egyből tudta, hogy szeretné megismerni a táncos bácsikat, néniket

Farkas Tamás elmondta, hogy tizenéves kora óta vonzódik a néprajzi gyűjtőmunka, a terepmunka iránt. Hiába látott annak idején videókazettákon például 60-as évekbeli felvételeket, a táncos bácsik, nénik rögzített mozdulatait, azt érezte, hogy szeretné megismerni ezeket az embereket. Szeretne velük személyes kapcsolatot kialakítani, megnézni és meghallgatni, hogy miként gondolkodnak, miként kaszálnak, hogyan élnek párkapcsolatban, hogyan bánnak a többgenerációs családmodellben a gyermekekkel.

Farkas Tamás először Mácsára indult, majd bejárta a Kárpát-medencét

Először a romániai, a határhoz rendkívül közeli, Arad megyei Mácsára indult – dédapja szülőtelepülésére –, ahol magyarokkal, románokkal, cigányokkal egyaránt találkozott. Nemcsak meghatározó élmény volt számára ez a gyűjtés, hanem termékeny is, így a kedve csak tovább nőtt. Azóta bejárt számos vidéket Dél-Romániától Pest vármegyéig, a sárréti Vésztőtől a gyimesi csángókig.

Továbbra is vannak fehér foltok, ahol érdemes kutakodni, filmezni

Hozzátette, továbbra is rengeteg fehér folt található a Kárpát-medencében, ahol nem, vagy csak alig jártak gyűjtők: mind Magyarországon, mind Erdélyben, Délvidéken és Kárpátalján. Úgy véli, komplex módon kell szemlélni a gyűjtés során azt a szellemi kulturális örökséget, amelynek a tánc csak egy szegmense. A kézművességtől a viseletkészítésig, a népzenétől a táncokig óriási és változatos az az információmennyiség, amelyet érdemes is rögzíteni. Ha később ugyanis ezeket a táncokat színpadra viszi, akkor a további információk inspirációt nyújthatnak.