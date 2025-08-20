41 perce
A csorvási emberek mindig értették az idők szavát
Csorvás most ünnepli várossá avatásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból Csorváson már az ünnep estéjén megkezdődött a Szent István napi program, mégpedig nem is akármilyen produkcióval, az István, a király rockoperával. Az előadás előtt Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja mondott ünnepi köszöntőt.
Dr. Takács Árpád elmondta, hogy tisztelegni jött Csorvásra, egy olyan településre, amely csaknem ezer éve létezik, dúlta tatár, a török, majd nyögte az elmúlt évszázadok terheit.
Csorvás a várossá alapításának 20 éves évfordulóját is ünnepli
– Tisztelegni jöttem olyan emberek közé, ahol magyarok, románok, szlovákok mindig értették az idők szavát és a nehéz esztendőkben is tették a dolgukat, művelték a földet, építették a jelent és a jövőt. Tisztelegni jöttem arra a településre, ahol az emberek mindig a saját kezükbe vették a sorsukat, ahol kiváló férfiak és nők alkalmazkodtak és munkájuk nyomán új élet sarjadt. A csorvási emberek mindig hittek az álmaikban, a jövendőben és konok kitartó munkával építkeztek, és ezen a településen ismerik az egymásrautaltság érzését, összetartozás és az egymás iránti segítséget is.
A főispán hangsúlyozta, hogy Szent István a kereszténység felvételével bekapcsolta Magyarországot Európa vérkeringésébe, megteremtve a keresztény magyar államot.
– István erős államot szervezett, amelynek alapjai ma is érvényesek, ezer esztendeje ma is a család a nemzeti fennmaradásunk letéteményese. Valódi tartalommal, értelemmel, értékkel és szeretettel tölti meg a jelent a család keretében jelenné válnak a jövő álmai. A magyaroknak az a küldetésünk, hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent István létrehozott. A fiatalok feltehetik azt a kérdést, hogy mit akart elérni Szent István? Ugyanazt, amit ma, hogy békésben, nyugalomban, szabadon élhessük az életüket, hogy boldoguljanak a mindennapi életükben.
A főispán megjegyezte, ma értékek és civilizációk és kultúrák kíméletlen harca folyik, a tét pedig jelentős, megmaradni magyarként a Kárpát-medencében.
Talán soha annyian nem voltak még csorvási ünnepen, mint kedden, mintegy ezerháromszázan tekintették meg. Az István, a király rockoperát, ahol igazi sztárparádét vonultattak fel. Istvánt az Operettszínház művésze, Kocsis Dénes, Koppányt Kovács Ákos személyesítette meg, közreműködött a békéscsabai Tabán Táncegyüttes.
