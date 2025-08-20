A csorvási emberek mindig értették az idők szavát

Dr. Takács Árpád elmondta, hogy tisztelegni jött Csorvásra, egy olyan településre, amely csaknem ezer éve létezik, dúlta tatár, a török, majd nyögte az elmúlt évszázadok terheit.

Dr. Takács Árpád főispán üdvözölte a csorvásiakat

Csorvás a várossá alapításának 20 éves évfordulóját is ünnepli

– Tisztelegni jöttem olyan emberek közé, ahol magyarok, románok, szlovákok mindig értették az idők szavát és a nehéz esztendőkben is tették a dolgukat, művelték a földet, építették a jelent és a jövőt. Tisztelegni jöttem arra a településre, ahol az emberek mindig a saját kezükbe vették a sorsukat, ahol kiváló férfiak és nők alkalmazkodtak és munkájuk nyomán új élet sarjadt. A csorvási emberek mindig hittek az álmaikban, a jövendőben és konok kitartó munkával építkeztek, és ezen a településen ismerik az egymásrautaltság érzését, összetartozás és az egymás iránti segítséget is.

A főispán hangsúlyozta, hogy Szent István a kereszténység felvételével bekapcsolta Magyarországot Európa vérkeringésébe, megteremtve a keresztény magyar államot.

– István erős államot szervezett, amelynek alapjai ma is érvényesek, ezer esztendeje ma is a család a nemzeti fennmaradásunk letéteményese. Valódi tartalommal, értelemmel, értékkel és szeretettel tölti meg a jelent a család keretében jelenné válnak a jövő álmai. A magyaroknak az a küldetésünk, hogy megvédelmezzük mindazt, amit Szent István létrehozott. A fiatalok feltehetik azt a kérdést, hogy mit akart elérni Szent István? Ugyanazt, amit ma, hogy békésben, nyugalomban, szabadon élhessük az életüket, hogy boldoguljanak a mindennapi életükben.

A főispán megjegyezte, ma értékek és civilizációk és kultúrák kíméletlen harca folyik, a tét pedig jelentős, megmaradni magyarként a Kárpát-medencében.

Bemutatták az István, a király rockoperát

Talán soha annyian nem voltak még csorvási ünnepen, mint kedden, mintegy ezerháromszázan tekintették meg. Az István, a király rockoperát, ahol igazi sztárparádét vonultattak fel. Istvánt az Operettszínház művésze, Kocsis Dénes, Koppányt Kovács Ákos személyesítette meg, közreműködött a békéscsabai Tabán Táncegyüttes.