Nagyszabású hangversennyel ért véget a Csabai Nyár
Lezárult a Csabai Nyár. A több héten, hónapon át zajló programsorozat vasárnap hagyományosan a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenyével, vagyis nyárbúcsúztató operettgálával ért véget – ismertette Varga Tamás alpolgármester.
Hangversennyel zárult a Csabai Nyár vasárnap Békéscsaba főterén. Forrás: Varga Tamás Facebook-oldala
A Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a Csabai Nyár keretében rendezték meg a Városházi Estéket, a Csaba Napot, több koncert volt a Szent István téren és a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán. Emlékeztetett, hogy a Napsugár bábszínház, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum ugyancsak több eseményt szervezett az érdeklődők számára a nyári időszakban.
– Bár a Csabai Nyár véget ért, a rendezvények sora folytatódik Békéscsabán – zárta Varga Tamás alpolgármester a Facebook-bejegyzését.
