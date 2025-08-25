augusztus 25., hétfő

Program

36 perce

Nagyszabású hangversennyel ért véget a Csabai Nyár

Címkék#Csabai Nyár#Varga Tamás#operettgála#Békés Megyei Szimfonikus Zenekar

Lezárult a Csabai Nyár. A több héten, hónapon át zajló programsorozat vasárnap hagyományosan a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenyével, vagyis nyárbúcsúztató operettgálával ért véget – ismertette Varga Tamás alpolgármester.

Licska Balázs
Nagyszabású hangversennyel ért véget a Csabai Nyár

Hangversennyel zárult a Csabai Nyár vasárnap Békéscsaba főterén. Forrás: Varga Tamás Facebook-oldala

A Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a Csabai Nyár keretében rendezték meg a Városházi Estéket, a Csaba Napot, több koncert volt a Szent István téren és a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán. Emlékeztetett, hogy a Napsugár bábszínház, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum ugyancsak több eseményt szervezett az érdeklődők számára a nyári időszakban.

– Bár a Csabai Nyár véget ért, a rendezvények sora folytatódik Békéscsabán – zárta Varga Tamás alpolgármester a Facebook-bejegyzését

 

 

