Nagyszabású hangversennyel ért véget a Csabai Nyár

A Facebook-oldalán emlékeztetett, hogy a Csabai Nyár keretében rendezték meg a Városházi Estéket, a Csaba Napot, több koncert volt a Szent István téren és a Csabagyöngye Kulturális Központ stégszínpadán. Emlékeztetett, hogy a Napsugár bábszínház, a Békés Megyei Könyvtár és a Munkácsy Mihály Múzeum ugyancsak több eseményt szervezett az érdeklődők számára a nyári időszakban.

– Bár a Csabai Nyár véget ért, a rendezvények sora folytatódik Békéscsabán – zárta Varga Tamás alpolgármester a Facebook-bejegyzését.