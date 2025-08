Óriási siker a tengernél – a Mister Festival díjat is hazahozták – galériával

A Mistes Festival díjat is elnyerték

A gálakoncertet Pomorjében rendezték meg, mely egyben a díjátadó ünnepség is volt. Itt a legjobb produkciókat mutatták be. A Mister Fesztivál díjat a békési táncegyüttes művészeti vezetője, Okányi Mihály kapta. A gálakoncerten a fesztivál összes résztvevő táncosa közül díjazták a legjobb női és férfi táncost is. A hölgyek közül az aranyérmet, az első helyezést Szabados Fanni nyerte el, a legjobb férfitáncosok közül Mahovics Tamást jutalmazták bronzéremmel. A békési táncosok a folklórrendezvényen a legelismertebbek között voltak, a legtöbb díjjal érkeztek haza. A kirándulás napjait megkoronázta az egész napos hajókirándulás, mely szintén felejthetetlen élményeket, vidám pillanatokat szerzett valamennyi jelenlévő számára.