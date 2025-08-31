augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

25°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsabai Irodalmi Estek

23 perce

Sztárvendégként tér vissza a piacra Varga Viktor

Címkék#Varga Viktor#rendezvénysorozat#Frankó Attila#sztárvendég#Békéscsabai Irodalmi Estek

Igazi sztárvendég érkezik szeptember 2-án, kedden 18 órakor a békéscsabai piacra. A Békéscsabai Irodalmi Estek következő, 218. állomásának vendége Varga Viktor énekes lesz.

Licska Balázs
Sztárvendégként tér vissza a piacra Varga Viktor

Varga Viktor énekes érkezik a Békéscsabai Irodalmi Estek következő állomására. Fotó: MW

A 218. állomásához érkezik a Békéscsabai Irodalmi Estek – ismertette a rendezvénysorozatot megálmodó, rendező Frankó Attila. A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta: igazi sztárvendég érkezik, Varga Viktor énekes, aki 2008-ban, tehát immár 17 éve is szerepet kapott egy irodalmi esten.

A mostani esemény szeptember 2-án, kedden 18 órakor lesz a békéscsabai piacon. Az irodalmi est első felében felolvasnak Varga Viktor verseiből, a második etapban pedig beszélgetnek is az énekessel, aki a Csillag születik című tehetségkutató műsor révén vált országosan ismertté.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu