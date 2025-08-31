3 órája
Sztárvendégként tér vissza a piacra Varga Viktor
Igazi sztárvendég érkezik szeptember 2-án, kedden 18 órakor a békéscsabai piacra. A Békéscsabai Irodalmi Estek következő, 218. állomásának vendége Varga Viktor énekes lesz.
Varga Viktor énekes érkezik a Békéscsabai Irodalmi Estek következő állomására. Fotó: MW
A 218. állomásához érkezik a Békéscsabai Irodalmi Estek – ismertette a rendezvénysorozatot megálmodó, rendező Frankó Attila. A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke elmondta: igazi sztárvendég érkezik, Varga Viktor énekes, aki 2008-ban, tehát immár 17 éve is szerepet kapott egy irodalmi esten.
A mostani esemény szeptember 2-án, kedden 18 órakor lesz a békéscsabai piacon. Az irodalmi est első felében felolvasnak Varga Viktor verseiből, a második etapban pedig beszélgetnek is az énekessel, aki a Csillag születik című tehetségkutató műsor révén vált országosan ismertté.
