Itt a lista, hogy milyen kiállítást hoz a Békéscsabai Fotófesztivál

Címkék#tárlat#Munkácsy Mihály Múzeumban#Békéscsabai Fotófesztivállal#fotóművészet#fotográfia

Nagyszabású, több héten át zajló programsorozat veszi kezdetét rövidesen a békési vármegyeszékhelyen. A 2025-ös Békéscsabai Fotófesztivál keretében több intézményben nyílik fotókiállítás. Itt a lista, hogy mikor hova érdemes menni.

Licska Balázs

A fotóművészet a virágkorát éli, és a 2025-ös Békéscsabai Fotófesztiválba a fotográfusképzésen résztvevő fiatalok is bekapcsolódnak – ismertette Szenteczki-Csipei Judit, a békéscsabai városháza osztályvezetője. Bízik benne, hogy a két hónapon át, augusztusban és szeptemberben zajló programsorozat, amelyhez csatlakoztak a város kulturális intézményei fotókiállításokkal, számos érdeklődőt vonz majd. Megemlítette: a sajtófotó-kiállításnak most is a Szent István tér ad otthont.

Békéscsabai Fotófesztivál programjai
Azt, hogy mi várható a Békéscsabai Fotófesztivál keretében, dr. Bácsmegi Gábor, Imre György, Juhász Zoltán és Szenteczki-Csipei Judit ismertette. Fotó: Bencsik Ádám

Kiderült, milyen célt tűztek ki a Békéscsabai Fotófesztivállal

Az ötletgazda és egyben szervező Imre György elmondta: a Békéscsabai Fotófesztivállal azt a célt tűzték ki, hogy platformot biztosítsanak a kortárs magyar fotográfia számára, különös figyelmet fordítva a fiatal alkotók bemutatkozására, a vizuális kultúra népszerűsítésére.

Nemcsak az ismert művészeknek, hanem a tehetséges diákoknak és a pályakezdőknek is bemutatkozási lehetőséget kínálnak. Megemlítette a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium, a békéscsabai evangélikus gimnázium, a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézete tanulóit, hallgatóit.

Neves szakemberek érkeznek, akár kiállítóként, akár megnyitóként

Hangsúlyozta: olyan szakemberek érkeznek, akár kiállítóként, akár megnyitóként a Békéscsabai Fotófesztiválra, akik a mai magyar fotográfia megkerülhetetlen formátumai, mint Eperjes Ágnes, Baki Péter vagy Bánkuti András. Úgy véli, a Békéscsabai Fotófesztivál folyamatosan fejlődik.

A Csabagyöngye Kulturális Központban több tárlat nyílik

Elmondta, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központban is több tárlat kap helyet, például 

  • szeptember 9-én 17 órakor Vanek Virág és Éles Balázs Kollódium és Zselatin: A fény tánca,
  • szeptember 13-án 18 órakor Bánkuti András Punkok

című kiállítása nyílik meg. Hozzátette: a kulturális központ intézményegységeiben, így a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban és a Lencsési Közösségi Házban is lesz tárlat.

Két fotókiállítással készül a Békés Megyei Könyvtár

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy most is látható egy székelyudvarhelyi anyag a bibliotékában, ahol a tudomány mellett szinte minden művészeti ág képviselteti magát. Két fotókiállítással készülnek,

  • augusztus 21-én 17 órakor Hámori Gábor: [L]Égből kapott,
  • szeptember 12-én 16 órakor Hídvégi Péter: Egy mosoly 

című tárlata nyílik meg.

Martin Wanda és Martin Gábor elhozza közös anyagát a Munkácsy Mihály Múzeumba

A második félévben a fotóművészet jelentős szerepet kap a Munkácsy Mihály Múzeumban – hangsúlyozta dr. Bácsmegi Gábor, a múzeum igazgatója. 

  • Augusztus 28-án 17 órakor nyílik meg a Győztesek az objektív mögött című fotókiállítás, amelyen a tavalyi természetfotó-pályázat nyertesei mutatkoznak be.
  • Szeptember 18-án 17 órakor Martin Wanda és Martin Gábor: Az örök fiatalság balladája című közös tárlata érkezik, két, korban és helyszínben különböző anyag válik eggyé. 
  • Szeptember 25-én 17 órakor nyílik meg a Békés vármegye természetfotója 2025 című fotókiállítás, a pályázatra több mint 100 fénykép érkezett, felnőtt és ifjúsági kategóriában egyaránt. 
  • Szeptember 26-án 17 órára pedig egy beszélgetést szerveznek, Imre György vezetése mellett Martin Wanda, Martin Gábor és Bánkuti András társalog majd.

 

 

 

