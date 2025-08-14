Itt a lista, hogy milyen kiállítást hoz a Békéscsabai Fotófesztivál

A fotóművészet a virágkorát éli, és a 2025-ös Békéscsabai Fotófesztiválba a fotográfusképzésen résztvevő fiatalok is bekapcsolódnak – ismertette Szenteczki-Csipei Judit, a békéscsabai városháza osztályvezetője. Bízik benne, hogy a két hónapon át, augusztusban és szeptemberben zajló programsorozat, amelyhez csatlakoztak a város kulturális intézményei fotókiállításokkal, számos érdeklődőt vonz majd. Megemlítette: a sajtófotó-kiállításnak most is a Szent István tér ad otthont.

Azt, hogy mi várható a Békéscsabai Fotófesztivál keretében, dr. Bácsmegi Gábor, Imre György, Juhász Zoltán és Szenteczki-Csipei Judit ismertette. Fotó: Bencsik Ádám

Kiderült, milyen célt tűztek ki a Békéscsabai Fotófesztivállal

Az ötletgazda és egyben szervező Imre György elmondta: a Békéscsabai Fotófesztivállal azt a célt tűzték ki, hogy platformot biztosítsanak a kortárs magyar fotográfia számára, különös figyelmet fordítva a fiatal alkotók bemutatkozására, a vizuális kultúra népszerűsítésére.

Nemcsak az ismert művészeknek, hanem a tehetséges diákoknak és a pályakezdőknek is bemutatkozási lehetőséget kínálnak. Megemlítette a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium, a békéscsabai evangélikus gimnázium, a MATE Rippl-Rónai Művészeti Intézete tanulóit, hallgatóit.

Neves szakemberek érkeznek, akár kiállítóként, akár megnyitóként

Hangsúlyozta: olyan szakemberek érkeznek, akár kiállítóként, akár megnyitóként a Békéscsabai Fotófesztiválra, akik a mai magyar fotográfia megkerülhetetlen formátumai, mint Eperjes Ágnes, Baki Péter vagy Bánkuti András. Úgy véli, a Békéscsabai Fotófesztivál folyamatosan fejlődik.

A Csabagyöngye Kulturális Központban több tárlat nyílik

Elmondta, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központban is több tárlat kap helyet, például

Vanek Virág és Éles Balázs Kollódium és Zselatin: A fény tánca, szeptember 13-án 18 órakor Bánkuti András Punkok

című kiállítása nyílik meg. Hozzátette: a kulturális központ intézményegységeiben, így a mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban és a Lencsési Közösségi Házban is lesz tárlat.

Két fotókiállítással készül a Békés Megyei Könyvtár

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy most is látható egy székelyudvarhelyi anyag a bibliotékában, ahol a tudomány mellett szinte minden művészeti ág képviselteti magát. Két fotókiállítással készülnek,

Hámori Gábor: [L]Égből kapott, szeptember 12-én 16 órakor Hídvégi Péter: Egy mosoly

című tárlata nyílik meg.