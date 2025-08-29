augusztus 29., péntek

Megnyílt a vármegye legjobb természetfotósainak kiállítása – galériával, videóval

Második alkalommal rendezik meg a Győztesek az objektív mögött című kiállítást a Munkácsy múzeumban. A tárlat a „Békés vármegye természetfotója 2024” című pályázat győzteseinek munkáit vonultatja fel.

Vincze Attila

A csütörtöki megnyitón a Munkácsy múzeum igazgató-helyettese köszöntötte a résztvevőket. Martyin Emília beszédében a tárlatot egy kétoldalú jutalomkiállításnak nevezte. Mint mondta, egyrészt jutalom a fotók készítői számára, akik lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Kiemelte, ők a tavalyi Békés vármegye természetfotója pályázat győztesei, akik maguk dönthették el, hogy mivel, milyen képekkel, hangulatokkal, tartalmakkal és hogyan szeretnének bemutatkozni. Szerinte a kiállítás ugyanakkor jutalom a múzeum számára is, mivel Békés vármegyei természeti képekkel gazdagíthatja e tárlaton keresztül a látogatók ismereteit és érzelemvilágát. Hozzátette, hogy a tavalyi kiállítástól eltérően ezúttal minden szereplő kizárólag természet témájú fotókkal mutatkozik be. Ezek pillanatképek tájakról, évszakokról, madarakról, hangulatokról, melyek mozgalmasságukban is leginkább nyugalmat sugároznak – jegyezte meg.

Megnyílt a Győztesek az objektív mögött című kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban, amely a Békés vármegye természetfotója 2024 című pályázat legjobbjainak munkáit mutatja be. Fotó: Bencsik Ádám

Ők lettek a Békés vármegye természetfotója 2024 pályázat legjobbjai

A kiállítást Imre György fotográfus, vizuálpedagógus nyitotta meg. Hangsúlyozta, mind a három díjazott fotográfus különböző utat járt be, ugyanakkor a természet iránti tisztelet mindhármójuknál megmutatkozik. Rámutatott, hogy a természetfotók mögött nemcsak technika van, hanem hosszú órák várakozása, a csend megfigyelése és a pillanat rejtélyének rögzítése. Kiemelte, hogy Méhes Miklós nemcsak a természet pillanatait rögzíti, hanem művészi értékkel fejezi ki munkáit. Lustyik Gábor képei fény-árnyék játékon keresztül mutatják be a természet drámaiságát és nyugalmát egyben. Míg Flender János fotóin a táj, az állatvilág költői látásmódját láthatjuk, a képein szorosan és törékenyen kapcsolódik az ember a tájhoz. Megjegyezte: a három alkotó képei nem csupán bemutatják a természetet, hanem érzelmeket közvetítenek, a kiállítás pedig hidat képez ember és természet között.

A három fotós, az első helyezett Méhes Miklós, a második Lustyik Gábor és a harmadik helyen végzett Flender János 29 kiállított fotográfiája szeptember 21-ig hétfő kivételével naponta 10-18 óra között tekinthetőek meg a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében.

Győztesek az objektív mögött kiállítás Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

 

 

