Gyűjtemény

1 órája

Belelapoztunk a Békés Megyei Könyvtár legrégebbi könyveibe – 500 éves legnagyobb ereklyéjük

Címkék#Békés Megyei Könyvtárban#Luther Márton#Juhász Zoltán#restaurátor

Nemcsak rendkívül értékesek, hanem különlegesek is azok a kötetek, amelyeket megújítottak az elmúlt időszakban. A több száz éves, régi könyveket hétfőn mutatta be sajtótájékoztatón Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója és Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor. Előkerült a békéscsabai bibliotékában féltve őrzött legrégebbi kötet is, mely csaknem 500 éves.

Licska Balázs

Több mint 1300 értékes, különleges kötetet őriznek a Békés Megyei Könyvtárban, a régi könyvek gyűjteményében – ismertette Juhász Zoltán igazgató. Elmondta, hogy azokat Féja Géza mentette meg a második világháborút követő időszakban, többek között kastélyokból, gazdátlanná vált gyűjteményekből. 1945-ben, 80 éve nyílt meg a békéscsabai bibliotéka, akkor a múzeum épületében, majd átköltözött 1952-ben, a Békés Megyei Könyvtár megnyitásakor az Urszinyi-házba, és immár akkor is külön gyűjteményben kaptak helyet az 1851 előtti, tehát sokszor több száz éves kötetek.

Négy régi könyvet újíttatott fel a Békés Megyei Könyvtár
Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója mesélt a féltve őrzött kincsről. Fotó: Licska Balázs

Négy régi könyvet újíttatott fel a Békés Megyei Könyvtár

A régi könyvek gyűjteménye jelenleg az első emeleten, az olvasóteremben lelhető fel, a kollekció muzeális, illetve nemcsak magyar, hanem latin és német nyelvű darabokkal van teli. A kötetek kutathatók, ám ehhez külön engedélyre van szükség, hazavinni pedig természetesen nem lehet azokat. Ha van rá lehetőség, akkor igyekeznek megújítani a köteteket, a Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén az elmúlt időszakban négy régi könyvet tettek rendbe restaurátor segítségével. Tóth Orsolya, a bibliotéka részlegvezetője elmondta: a most megújítottak 1611-ből, 1713-ból, 1715-ből és 1775-ből származnak.

Elmondta a restaurátor, hogy miként dolgozott

Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor elmondta, hogy több tíz órát dolgozott egy-egy köteten, és hogy az egyes munkafolyamatok között akár napoknak is el kellett telniük. Érdekes volt az 1611-es darabnál, hogy kottalapokkal kötötték be, most ezt a kottalapot levették róla, így az is külön kutatható. Kérdés, hogy van-e összefüggés a kottalap és a könyv között. Az 1713-as csodás márványos előzékkel rendelkezik. Az 1715-ös előzéke hiányos volt, a kötése is sérült, ez adott bőven feladatot. Az 1775-ös kötése is elhasználódott, több helyen sérült volt.

Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor mutatta az egyik megújított régi könyvet. Fotó: Licska Balázs

Hogyan kell tárolni a több száz éves köteteket?

A szakember felhívta a figyelmet, hogy csak kesztyűben lehet ezekhez a régi könyvekhez hozzányúlni. A tárolásuk is odafigyelést igényel, ha van rá lehetőség, akkor 

  • napfénytől és portól elzárt helyen kell őket elhelyezni, 
  • a hőmérsékletet 20-21 fokon, a páratartalmat pedig 40-45 fokon érdemes tartani. 

Juhász Zoltán igazgató kiemelte, hogy igyekeznek ezeknek a szempontoknak megfelelni, hogy további évszázadokig megmaradhassanak ezek a régi könyvek.

Négy régi könyvet újítottak meg a Békés Megyei Könyvtárban. Fotó: Licska Balázs

A legrégebbi kötet közel 500 éves, Luther Márton munkatársa írta

Mesélt a Békés Megyei Könyvtár féltve őrzött kincséről is. A legrégebbi könyv 1546-ból származik, azaz csaknem 500 éves, és Philipp Melanchthon írta – a német teológus Luther Márton munkatársa volt –, és különlegességet ad a kötetnek a kapocs. Érdekesség, hogy 1863-ban beleírta a nevét Haan Lajos békéscsabai evangélikus lelkész, tanító, helytörténeti kutató és író, így a könyv vélhetően általa került a békési vármegyeszékhelyre.

 

 

