1 órája
Meseszép alkotások a csorvási Wenckheim Kúriából - videóval
Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun vármegyei és erdélyi alkotók is dolgoznak a csorvási székhelyű Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesületben. Van köztük festő, grafikus, keramikus, tűzzománc-, és üvegművész, tetoválóművész is. A 20 éve megalakult Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesület évente tart alkotótábort és alkotó hétvégéket, amelynek a festői csorvási Wenckheim Kúria ad otthont.
A Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesület tagjai közül többen augusztus első hetében jöttek össze újra a csorvási Wenckheim Kúriában tartott alkotótáborban.
A Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesület alkotótábora nyitott az új irányzatok felé
A Wenckheim Kúria csendes, csak a madarak csicsergését hallani, az alkotóterem felől azonban már párbeszéd hangjai szűrődnek ki. Kiss Klaudia festő és tűzzománc készítő, valamint Réczicza Rita grafikus dolgozik elmélyülten. A kemencében 700-740 fokon már égetik az elkészült tűzzománc alkotásokat. A kastély előtt már láthatóak a reggel kiégetett szebbnél-szebb, üvegből készült ékszerek, fülbevalók.
A táborban Keliger Lászlóné Mara elnök kalauzolt végig. Szomorúan mondja, hogy idén a megszokottnál kevesebben látogattak el hozzájuk, betegség és más okok miatt.
– Aradról sem tudtak eljönni hozzánk, műtét miatt. A távolabbról Szegedről, Kiskunfélegyházáról érkezők a kúriában laknak a tábor idején, de vannak bejáróink is. A táborunk már az egyesület megalakulása előtt is működött, még a két évvel ezelőtt elhunyt Pataj Pali bácsi művésztanár fogott össze bennünket.
Az elnöktől megtudtuk – aki festő, üvegműves és tűzzománc készítéssel is foglalkozik – hogy többféle technikákat is alkalmaznak, attól függően, hogy ki mire van szakosodva.
– Az alkotótáborba érkezők kilencven százaléka végzett rajzpedagógus, vizuális kultúra tanár. Hudák Ildikó inkább kerámiát készít, de tűzzománc-készítést is tanult. A Békésről érkezett Horváth Hajnalka akvarellben nagyon ügyes, nagyon sok kiállítása volt már. Kiss Klaudia elsősorban tűzzománccal foglalkozik, a kiskunfélegyházi Réczicza Rita grafikus – mutatta be a táborban éppen alkotó művésztársait Keliger Béláné. – Nagyon jól érezzük magunkat ebben a közösségben. Otthon csak rohanunk, de itt lenyugszunk és alkotunk.
A parkban felállított asztalon vászonképek sorakoznak
– Összekeverjük az akrilfestékeket, teszünk bele egy olajalapú festőszert. A folyékony állagú festékeket a vászonra öntjük, folyatjuk, majd a vásznat jobbra-balra megbillentjük. A technika lényege, hogy a színek szabadon folyó, véletlenszerű interakcióba lépjenek egymással. Eszközt, ecsetet itt nem használunk – avatott be Keliger Béláné a pouring technika rejtelmeibe.
Réczicza Rita a világhírű kecskeméti rajzfilmstúdióban dolgozik, sok éve a Kecskemétfilm egyik alkotója, grafikusa. Évet óta a csorvási tábor vendége, ottjártunkkor linómetszéssel készített alkotását mutatja.
– A linómetszet egy sokszorosító grafikai eljárással készül. Először készítek egy tervet, majd a formát linóleumban kimetszem, azután felfestékezem és lenyomtatom papírra. Minden színnek egy új linóalapot metszek. Nagyon munkás, kell hozzá idő, ezért jó, ha van egy kiforrott terv. Rontani nem lehet – mondja az alkotó, akinek ez a specialitása, bár néha festeni is szokott. – A csorvási napok egyfajta kikapcsolódást jelentenek, mert a linómetszés másfajta gondolkodást igényel, mint a rajzfilm.
Réczicza Rita 23 éve a kecskeméti rajzfilmstúdió grafikusa.
– Az elején még egy pár Magyar Népmesék részben is rajzoltam. A jövő nyáron készül újabb tizenhárom rész, de ebben most nem dolgoztam. A magyar animációs filmek közül a Műanyag égbolt, a Ruben Brandt animációs mozifilm készítésében működtem közre. Külföldi filmekben is dolgoztam, ebből többet, így A Vörös teknőst és a Chico&Rita című filmeket Oscar díjra is jelölték.
Az egyesület elnöke elmondta, hogy megragadnak minden pályázati lehetőséget, több alkalommal nyertek is.
– Idén sajnos nem volt sikeres pályázatunk. A csoport átlagéletkora magas, ezért várjuk a fiatal, alkotni szerető új tagok jelentkezését. Ha gyerekek számára kiírt pályázaton nyerünk, akkor ők is jönnek. Imádják, amit csinálunk, ráadásul minden nap más technikát próbálunk ki. Eszközünk van, de a támogatás mindig jól jönne. Hálásak vagyunk a Csorvási Gazdáknak, hogy húsz éve befogadnak minket és türelemmel viselik gyakran rendetlenséggel járó tevékenységünket. Köszönjük a csorvási önkormányzat támogatását is!
Az egyesületi vezető szerint nyitottak olyan új irányzatok felé is, mint a tetováló művészet.
– Igyekszünk a fiatal pályakezdő művészek, alkotók számára is bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Régóta dédelgetett álmunk, hogy létrehozzunk egy alkotóházat, ahol nagyobb rendszerességgel tudnánk összejönni. Akár eseti, akár rendszeres foglalkozásokat is tarthatnánk kicsiknek, nagyoknak. Eszközök és tagjaink képzettsége már rendelkezésre áll.
Akik kíváncsiak az egyesület alkotóinak munkáira, azok augusztus 20-án 17.30 órakor a csorvási Művelődési Ház galériájában kezdődő kiállításon megtekinthetik.
