Meseszép alkotások a csorvási Wenckheim Kúriából - videóval

A Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesület tagjai közül többen augusztus első hetében jöttek össze újra a csorvási Wenckheim Kúriában tartott alkotótáborban.

A Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesület nyári alkotótáborának művészei Fotó: Gajdács Pál

A Körös Vidéki Képzőművészeti Egyesület alkotótábora nyitott az új irányzatok felé

A Wenckheim Kúria csendes, csak a madarak csicsergését hallani, az alkotóterem felől azonban már párbeszéd hangjai szűrődnek ki. Kiss Klaudia festő és tűzzománc készítő, valamint Réczicza Rita grafikus dolgozik elmélyülten. A kemencében 700-740 fokon már égetik az elkészült tűzzománc alkotásokat. A kastély előtt már láthatóak a reggel kiégetett szebbnél-szebb, üvegből készült ékszerek, fülbevalók.

A táborban Keliger Lászlóné Mara elnök kalauzolt végig. Szomorúan mondja, hogy idén a megszokottnál kevesebben látogattak el hozzájuk, betegség és más okok miatt.

Keliger Béláné a pouring technikával készült akrilképekkel Fotó: Gajdács Pál

– Aradról sem tudtak eljönni hozzánk, műtét miatt. A távolabbról Szegedről, Kiskunfélegyházáról érkezők a kúriában laknak a tábor idején, de vannak bejáróink is. A táborunk már az egyesület megalakulása előtt is működött, még a két évvel ezelőtt elhunyt Pataj Pali bácsi művésztanár fogott össze bennünket.

Az elnöktől megtudtuk – aki festő, üvegműves és tűzzománc készítéssel is foglalkozik – hogy többféle technikákat is alkalmaznak, attól függően, hogy ki mire van szakosodva.

– Az alkotótáborba érkezők kilencven százaléka végzett rajzpedagógus, vizuális kultúra tanár. Hudák Ildikó inkább kerámiát készít, de tűzzománc-készítést is tanult. A Békésről érkezett Horváth Hajnalka akvarellben nagyon ügyes, nagyon sok kiállítása volt már. Kiss Klaudia elsősorban tűzzománccal foglalkozik, a kiskunfélegyházi Réczicza Rita grafikus – mutatta be a táborban éppen alkotó művésztársait Keliger Béláné. – Nagyon jól érezzük magunkat ebben a közösségben. Otthon csak rohanunk, de itt lenyugszunk és alkotunk.

A parkban felállított asztalon vászonképek sorakoznak

– Összekeverjük az akrilfestékeket, teszünk bele egy olajalapú festőszert. A folyékony állagú festékeket a vászonra öntjük, folyatjuk, majd a vásznat jobbra-balra megbillentjük. A technika lényege, hogy a színek szabadon folyó, véletlenszerű interakcióba lépjenek egymással. Eszközt, ecsetet itt nem használunk – avatott be Keliger Béláné a pouring technika rejtelmeibe.