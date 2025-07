Rangos díjat nyert, lebontaná a könyvtárakkal kapcsolatos sztereotípiákat

Kihívás elfogadva! Játékok a könyvtárban, könyvtár a játékokban címmel adott be pályázatot, és nyerte el a Kovács Máté Alapítvány által felajánlott Az év fiatal könyvtárosa díj 2025-ös különdíját Palkovics Brigitta, a Békés Megyei Könyvtár olvasószolgálatos munkatársa. Az elismerést a közelmúltban vette át Debrecenben, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 56. vándorgyűlésén, ahol a témában előadást is tartott. Három szolgáltatás került szóba pályázatában és előadásában is: az Álomcsapda digitális szabadulószoba, az Egy boszorkányper nyomában elnevezésű helyismereti szabadulós játék, illetve a Túlélők viadala könyvtárhasználati játék.

Az Álomcsapda digitális szabadulószoba, az Egy boszorkányper nyomában elnevezésű helyismereti szabadulós játék és a Túlélők viadala könyvtárhasználati játék megalkotásában is tevékeny szerepet vállalt Palkovics Brigitta, aki rangos díjat érdemelt ki. Fotó: Dinya Magdolna

Az Álomcsapda digitális szabadulószoba volt az első nagy dobása

Palkovics Brigitta elmondta, hogy a pandémia időszakában kezdett el dolgozni a Békés Megyei Könyvtárban, amikor korlátozások voltak országszerte. Az intézmény igyekezett növelni az online jelenlétét, gyarapítani a digitális tartalmait, hogy elérhesse az olvasókat. A 2021-es Internet Fiesta rendezvénysorozatra álltak elő az Álomcsapda digitális szabadulószobával.

– Ennek az a kerettörténete, hogy az olvasó egy esős, borús időben elszundikál a könyvtárban. Egy feje tetejére állított világban tér magához. Az álmok fejedelmének fogságából pedig csak akkor tud kiszabadulni, vagyis felébredni, ha a feladványokat megfejti – ecsetelte. Úgy véli, hogy ezzel is ki tudták szolgálni a korlátozások idején otthon rekedt olvasókat; egyébként az online szabadulószoba most is elérhető.

Békés vármegyei boszorkányperekről írt, majd jött a szuper ötlet

Palkovics Brigitta hozzátette, hogy a Békés vármegyei boszorkányperekről írt egy szócikket a BékésWiki online helyismereti enciklopédia felületére. Érdekesnek és meglepőnek is találta a témát, hiszen nem igazán él a köztudatban, hogy voltak ilyen perek a térségben. Aztán jött az ötlet, hogy ebben a témában lenne érdemes alkotni egy szabadulós játékot.

Azért van szó játékról, nem kimondottan szabadulószobáról, mert a játékosokat nem zárják be. Az olvasóterem, a helyismereti gyűjtemény területe ad helyet a játéknak, amely inkább egy nyomozáshoz hasonlít, és a játékosok lakatokat nyitnak ki. A játék kerettörténete szerint egy kiállítást rendeznek be egy 300 évvel ezelőtti boszorkányperhez kapcsolódó tárgyakból, dokumentumokból, és furcsa jelenségeket kezdenek tapasztalni. A játékosoknak 60 percük van az ügy megoldására, arra, hogy felszabadítsák az elítélt asszony bolyongó lelkét, miközben helytörténeti érdekességekkel, könyvtárhasználati tudnivalókkal is találkoznak.