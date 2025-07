Robotvonattal járták be a szafariparkot – videóval

Nagy Levente, a Békés Megyei Könyvtár informatikusa a Beol.hu-nak elmondta, a keddi robotika foglalkozáson legújabb szerzeményüket, az Intelino programozható robotvonatot próbálhatták ki a kicsik és nagyok. Az eszközt már a múlt heti tábor alkalmával is használták, azonban a nagyközönség számára csak most debütált.

Robotika foglalkozást tartottak kedden a Békés Megyei Könyvtár Digilaborjában. Fotó: Beol.hu

Fotó: Dinya Magdolna

– Maga a vonat az alján színérzékelővel rendelkezik és ezáltal színkódokkal lehet programozni okostelefonnal vagy tablettel. Lehet változtatni a sebességét, illetve lehet megállókat is bele tervezni, ugyanakkor kompatibilis a fa vasúttal is – fogalmazott.

A robotika foglalkozás számos készséget fejleszt

Hozzátette, hogy a robotvonat segíti az irányok megtanulását a legkisebbek számára, valamint az algoritmikus gondolkodást, illetve az alapvető programozási fogások elsajátítását is. Az informatikus megjegyezte, hogy a foglalkozások célja egyébként, hogy a gyerekeknek is elérhetővé tegyék magát a technológiát és bevonzzák őket a könyvtárba, ezáltal pedig megismerkedhetnek a Digilaborral. Akik pedig ezúttal lemaradtak, azok számára jó hír lehet, hogy augusztusban is tartanak még egy Intelino robotika foglalkozást a könyvtárban.