Ez ismét nagyot fog szólni: újra megelevenedik az egykori ostrom Gyulán - videóval

Repisky Dániel és Kovács Ágnes

Fotó: Beol.hu

Továbbá új programelem lesz idén a történelmi ispotályos rend közreműködése: ők a harctéren sebesülteket látnak majd el a hadijátékok során szombaton és vasárnap egyaránt. Mint elhangzott, másokhoz hasonlóan ők is tábort vernek majd a vár mögötti területen, ahol korabeli gyógyítási módszerekről lehet majd tőlük hallani, illetve kézbe lehet venni olyan korabeli gyógyítást segítő eszközöket is, melyeket a műtétekhez használtak. Emellett idén a fesztiválra érkeznek a históriás asszonyok, akik egy kultúr- és gasztrotörténeti kalandozásra hívják az érdeklődőket: olyan török eredetű közmondások és ételek kerülnek terítékre, melyek mind a mai napig maghatározóak.

Örülhetnek a kisgyermekes családok is

A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek ezúttal is a kisgyermekes családokra. Kovács Ágnes kitért arra, hogy a nyugati palánk területe lesz a családi programok helyszíne. Itt a középkori táborok mintájára épült játszóudvarban szórakozhatnak együtt a szülők és a gyerekek egyaránt. Ugyanakkor itt lesz a Bábika játszóház is, akikkel legyezőt lehet készíteni, valamint ki lehet próbálni a nemezelés fortélyait. Újdonságként érkezik a Fabatka Porta népi játszótér, akik egy régi falusi porta mintájára rendezkednek be, a használati eszközök pedig új életre kelnek majd. A fesztivál új kényelmi szolgáltatással bővül, hiszen egy pelenkázót alakítanak ki a nyugati palánk területén.

Több sztárfellépő is érkezik

A főszervező ismertette, hogy az idei Végvári Napok a péntek kora esti megnyitót követően egy díszes felvonulással indul, melyhez bárki csatlakozhat. A programok a várkertben szombaton és vasárnap 10 órától kezdődnek. Ezúttal a vár mögötti területen nem szerveznek külön táborvezetéseket, hanem a táborok szombaton délelőtt 10 órától este 7 óráig, míg vasárnap 10-től 16 óráig látogathatók. Továbbá szombaton este tábori mulatságra várják az érdeklődőket, míg a könnyűzene kedvelői számára

pénteken este a várkertben a Show&Bors zenekar lép fel,

szombaton este a Follow The Flow zenél,

vasárnap este pedig a rendezvény programját Szikora Róbert és az R-GO koncertje zárja.

Fontos, hogy a Várfürdő területére tervezett program, illetve a téglavárban rendezett események kivételével a fesztivál minden egyéb rendezvénye díjtalanul látogatható, vagyis nem kell rájuk belépőt váltani.