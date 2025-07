Erdélyi Hét szenzációs előadásokkal

Dr. Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója az Erdélyi Héttel kapcsolatban kiemelte, a színházak örömmel érkeznek Gyulára azért is, mert itt esetenként hosszú hónapok, vagy évek után egymással is találkozhatnak, megnézhetik egymás előadásait és szakmai megbeszéléseket is folytathatnak. A magyarországi színházi szakma és az érdeklődő közönség is örül, hogy egy hét alatt, sűrítve láthatja a legjava erdélyi magyar produkciókat. Ahogy az egész nyári évad programsorozatának összeállításakor, itt is igazi fesztiválprogram kínálatára törekszik a szervező, Elek Tibor, hogy a legkülönbözőbb érdeklődésű nézői csoportok megtalálják a kedvükre való előadásokat.

Az erdélyi színházak legjobb előadásai érkeznek Gyulára az Erdélyi Hét keretében.

Erdélyi hét idén is gazdag programokkal

A gyergyói Figura Stúdió Molnár Ferenc Liliom című sikerdarabjával érkezik Gyulára, az Albu István rendezte előadásban a társulat zenekara a Tankcsapda együttes számait adja elő. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és a Yorick Stúdió közös produkciója lesz az Elise Wilk Alaszka című időutazó előadás, amely a hetvenes-nyolcvanas évek Romániájában repít vissza bennünket, Sebestyén Aba rendezésében.

A Csengey Dénes-Cseh Tamás Mélyrepülés című művéből készített előadást a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház mutatja be (rendező: Balázs Attila), a gitáros-énekes szerepében Jancsó Előddel.

A Janovics című előadást is láthatják az érdeklődők

A Kolozsvári Állami Magyar Színház, amellyel az elmúlt években több közös projektje is volt a Gyulai Várszínháznak, a Janovics című előadást hozza idén Gyulára, ami több szempontból is folytatja a két színház két évvel ezelőtti koprodukciós bemutatóját, az Ifjú barbárokat, természetesen ezúttal is ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében.

Az előadás az elmúlt színházi évad egyik legfigyelemreméltóbb produkciója, a szolnoki Országos Színházi Találkozón két díjat is kapott. Minden idők egyik legsikeresebb musicaljét, a Hegedűs a háztetőnt és A miniszter félrelép című fergeteges vígjátékot a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata előadásában láthatjuk, Márkó Eszter, illetve Lendvai Zoltán rendezésében.