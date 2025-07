Megmondta az új igazgató, milyen lesz három év múlva a Csabagyöngye

Mindig is jobban szeretett csapatban dolgozni, mint egyedül

– A Napsugár bábszínházból tért vissza a Csabagyöngye Kulturális Központba. Mi az a szellemiség, amit áthozott a Munkácsy hídon, Élővíz-csatorna egyik oldaláról a másikra?

– A csapatszellemet. Mindig is jobban szerettem csapatban dolgozni, mint egyedül, és ez a bábszínházban nagyon jelen van. De a tervezésre, az előretervezésre szintén nagy hangsúlyt fektetnek ott. Persze kevésbé szerteágazó tevékenységet folytatnak, mint egy kulturális központ, egyszerűbb megtervezni ott egy évadot, mint itt összehangolni hat intézményegység egész éves működését, ami több rugalmasságot is igényel. A rendszerszemlélet, ami egyébként is a sajátom, erősödött bennem, ez pedig fontos szerintem a közönség és a kollégák számára egyaránt.

Varga Anna, a Csabagyöngye igazgatója megmondta, milyen kulturális központot szeretne látni

– Most három évre kapott bizalmat. Milyennek szeretné látni három év múlva a Csabagyöngye Kulturális Központot?

– Egy minőségi szemléletre épülő, jövőbe tekintő intézményt vettem most át, abban bízom, hogy ezt tovább lehet erősíteni. A közönséggel való kommunikációban lehet javítani, az egy fontos lépés lenne. A Csabagyöngye Kulturális Központ a térség meghatározó intézménye, csak a központi épület adottságaiból, az Agóra-projekt során kialakított multifunkcionális térszerkezetből adódóan is, ami sok mindenre lehetőséget ad. Szeretném, ha ezt is minél inkább ki tudnánk használni. Egy kiegyensúlyozottan működő, élményeket nyújtó, innovatív intézményt látok magam előtt, ami nem újdonság, mivel az irány eddig is hasonló volt, de szeretném, ha tudnánk találni és be tudnánk hozni egy-két újabb irányt az intézménybe, a csapattal közösen.