Megszólalt a Tankcsapda menedzsere a gitárosváltásról, olyat mondott, amire senki se számított

A rajongók már tűkön ülve várják, hogy ki veszi át Sidi helyét Lukács László és Fejes Tamás mellett? Nos, az ügyben most megszólalt a Tankcsapda produkciós menedzsere, Bakó Csaba. Mint azt a szakember elmondta, a pénteki koncert méltó lezárása volt az elmúlt tizenhárom évnek. Mindenképpen az volt a céljuk, hogy egy fergeteges bulit adjanak, nem szerettek volna gyászhangulatot a színpadon. – Mivel Sidi kiválása a zenekar számára már januárban világos lett, mondhatom, hogy mi már fejben és lélekben is le tudtuk zárni ezt a korszakot, és a háttérmunkák is ennek fényében zajlanak, robogunk előre. Sidiről is elmondhatom, ő is készül a zenekar utáni életre – olvasható a Bors interjújában. Adódik a kérdés, ki lesz Sidi utódja, ki lesz az új gitáros?

A Tankcsapda utolsó koncertjét adta ebben a felállásban. Fotó: Bánkúti Sándor/MW

– Mindenki éli tovább az életét, és a Tankcsapda is megy tovább a már ismert formában, Lukács Lacival és Fejes Tomival. Azt azonban még senki se várja, hogy egy konkrét személyt megnevezzenek, aki csatlakozik hozzájuk – jelentette ki a produkciós menedzser. Elárulta azt is, hogy olyan meglepetésekkel készülnek, amire a Tankcsapda fennállásának 36 éve alatt még nem volt példa. További részletek a Bors cikkében.

A zenekar egyébként tíz gitáros közül válogatott, hogy megtalálja azt, aki méltón töltheti be a távozó Sidi helyét. Végül döntésük azonban nem várt fordulatot hozott.