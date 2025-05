A múltba repít vissza a könyvtár különleges kiállítása

Azok, akik negyven, ötven évvel ezelőtt voltak iskolások, számukra bizonyára ismerősek lehetnek azok a számítástechnikai csodák, melyek a Békés Megyei Könyvtár School-Computer nevű hétfőn nyílt tárlatán láthatók. Ezúttal azonban a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói tekinthették meg először a ma már igencsak matuzsáleminek nevezhető számítógépeket.

A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói tekinthették meg először a School-Computer kiállítást hétfőn a Békés Megyei Könyvtárban.

A School-Computer kiállításon igazi ritkaságok is felbukkannak

A Neumann János Számítógéptudományi Társaság támogatásával létrejött tárlatot Kertész Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese mutatta be a fiatalok számára. Mint mondta, a tárlat eddig Túrkevén, Budapesten és Szegeden volt látható, most pedig Békéscsabára érkezett.

– A kiállítás alapkoncepciója szerint a magyar iskola számítógép kezdeteivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, ez nagyjából a ’70-es évek végétől a ’80-as évek végéig terjedő időszakot jelenti. A kiállításunkban törekedtünk arra, hogy lehetőleg magyar gyártású személyi számítógépeket, illetve programozható számológépeket mutassunk be – részletezte.

Hozzátette, akkoriban volt egy állami iskola számítógép pályázat, melyen ezek a konstrukciók is indultak, több nyert is, így kerülhettek be az intézményekbe. Van egy olyan, igazi ritkaságszámba menő „csináld magad” komputer is a kiállításon, melyet előbb össze kellett szerelni, illetve forrasztani, majd használat előtt fel kellett programozni.

Gyeraj Mihály, békéscsabai informatikai szakember több értékes régi számítógéppel járult hozzá a kiállítás anyagához.

Békéscsabai szakember is hozzájárult a tárlat anyagához

Gyeraj Mihály, a TopLaptop Kft. szervizvezetője évtizedek óta gyűjti a retro számítógépeket, így ezúttal ő is hozzájárult néhány értékes darabbal a kiállítás anyagához. Mint mondta, középiskolás korában kezdett el programozni, már akkor elrakott néhány gépet, mostanra pedig 300 darabos gyűjteményt halmozott fel belőlük.

A School-Computer kiállítás június 19-ig tekinthető meg a Békés Megyei Könyvtár földszintjén.