Lobó-Szalóky Lázár: Angliába készül a Suliturné

– Én mindig azt szoktam mondani, hogy a Suliturné a Dirty Slippers egy küldetése. Tehát nem mindegy, hogy mit adunk át a fiatalságnak. Mi ezt most már 2011 óta csináljuk és elképesztően sok iskola van most is a várólistán, tehát már novemberre meg jövő jövő júniusra beszéljük meg a dátumokat – mondta el Lobó-Szalóky Lázár. – A különböző szervezetek, díjátadó csoportok vagy szakmai grémiumok, akik azt mondják, hogy igen, van ez a program és szembemegy egy kicsit a fősodorral, hiszen szerintem a legtöbb zenészről és zenekarról az a sztereotípia él, hogy azt közvetítik a fiataloknak, hogy nem számít a holnap, csak bulizunk, üssük szét magunkat, és majd milyen jó lesz. Hát természetesen mi sem vetjük meg egyébként a bulikat, de természetesen ezekben a bulikban nem jellemző az, hogy a sárga földig leisszuk magunkat.

Lobó-Szalóky Lázárral a Suliturné programról is beszélgettünk. Fotó: Beol.hu

Lobó-Szalóky Lázárral a Suliturné programról is beszélgettünk

Sokan vannak, akik bajba kerültek már a kábítószer miatt, vagy az alkohol miatt. Sajnos már egyébként az ötödikes-nyolcadikos korosztályban is ezzel napi szinten találkozunk, hogy problémák vannak, és talán azáltal, hogy a zenekarunk odamegy és elmesélünk velünk megtörtént eseményeket, amiket láttunk az elmúlt 15 évben az európai fesztiválokon, Angliában, Magyarországon, Németországban. Én azt gondolom, hogy hitelesen meg tudjuk nekik mutatni azt, hogy van probléma

– fogalmazott Lázár.

Már a diákok jelentkeznek

– Szerintem ez egy nagyon fontos visszacsatolása a munkánknak, hogy van értelme folytatni, és a legfontosabb pedig benne az, hogy ezt a programot régen mindig a tanárok, a pedagógusok, az iskolaigazgatók és a szülők is szorgalmazták és tőlük kaptuk a meghívásokat is – mondta el a zenekar vezetője. Így keresték a zenekart, viszont most már az elmúlt másfél-két évben – főleg amióta a TikTok ennyire fontos social media felület lett nálunk is – teljesen mindez megfordult és már a diákok jelentkeznek. Szerintem pont ebben van a sikerre a programnak, hogy nem az történik, hogy ez egy felülről irányított dolog, hogy a felnőtt korosztály akar valamit az ifjúság számára átadni vagy vagy bemutatni, hanem arról van szó, hogy felismerik most már a fiatalok, hogy igen, mindenkinek van most már olyan problémával küzdő ismerőse.