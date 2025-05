A világhírű alkotó sosem látott albumára csaphatnak le a rajongók

A művészi album Petőfi Sándor Az apostol című műve alapján készült, Kántor Mihály forgatókönyve szerint, Mészáros János szerkesztésében, méltó emléket állítva a képregényrajzoló művésznek – olvasható a Magyar Nemzet tudósításában.

A képregényrajzoló munkáit barátai fejezték be. Fotó: Licska Balázs

A Képes Krónikák Kiadó gondozásában megjelenő, fekete-fehér művészi album bemutatóján az érdeklődők kerekasztal-beszélgetést hallgathatnak meg. A limitált, számozott kiadás a programon lesz először megvásárolható, majd a Képes Krónikák Kiadó webshopjában.

Tragikusan fiatalon hunyt el a nemzetközileg elismert képregényrajzoló

A csupán 39 évesen elhunyt, nemzetközileg is elismert, kivételes tehetségű, békéscsabai születésű alkotóról szülővárosában is megemlékeztek, egy időszaki tárlat mutatta be munkáit idén januárban a Békés Megyei Könyvtárban.

Futaki Attilának szinte anyanyelve volt a képregény, jellegzetes stílusát világszerte ismerték. Dolgozott a Disney-nek, ő felelt a Percy Jackson című sorozatért, később saját munkái is megjelentek franciául, Alexis Nolent képregényíróval pedig A kivarrt című képregény a közös munkája. Jellemző volt rá a sötét, sejtelmes, noirszerű világ.

A magyar közönség kezdettől figyelhette Futaki Attila pályáját, de akkor kezdett ismertebbé válni, amikor a hazai vonatkozású képregényei megjelentek. A Budapest angyala 2017-ben, az ’56-os emlékév apropóján debütátlt. Ebben is hangsúlyos szerepet kapnak a hétköznapi emberek: a forradalom történéseihez egy Amerikába emigrált magyar, Angyal János visszaemlékezései révén juthatunk közelebb. 10 – A Puskás című képregénye a világhírű magyar focistát életvidám kispesti srácként mutatja be, aki valami nagyot hozott létre.