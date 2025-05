Kiderült, milyen dobásra készül a Jókai színház

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere és Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója elmondta, hogy megkötötték a vonatkozó megállapodást, amelynek értelmében a következő öt évben is – ahogy 2020 elejétől 2024 végéig – az állam és az önkormányzat közösen működteti a teátrumot. A megfelelő háttér eddig is biztosított volt, mostantól viszont emelt összegű támogatást remélhet az intézmény, persze ehhez különféle elvárásoknak meg kell felelnie a jövőben is, figyelik

Seregi Zoltán igazgató és Varga Tamás alpolgármester ismertették, hogy mivel készül a 2025/2026-os évadra a Békéscsabai Jókai Színház

Fotó: Beol.hu

a játszóhelyek számát,

a nézők számát,

a bemutatók számát,

az ősbemutatók számát,

a magyar darabok számát.

Hat előadást kínál a Jókai színház a felnőtt bérletesek számára

A felnőtt bérletesek számára hat előadást kínálnak, négyet a nagyszínpadra, kettőt a kamaraszínházba terveznek.

A sor Herczeg Ferenc: Kék róka című vígjátékával, azaz egy világsikerrel indul Herczeg T. Tamás rendezésében. Aztán jön Koltay Gábor rendezésében egy nosztalgia musical, a Trombitás Frédi, amely az Omega zenekarról és a 60-as évek magyar valóságáról szól. Maga az igazgató, Seregi Zoltán rendezi a Látni a láthatatlan című passiót. A Nyolc nő című krimi-vígjáték egy koprodukció lesz a zalaegerszegi teátrummal közösen, Katkó Ferenc rendezésében. Az István, az országépítő című történelmi játék pedig a Gyulai Várszínházzal közös produkció, most nyáron lesz a premiere, de a Jókai színházba csak 2026 elején viszik be. Máshol nagy sikert aratott, így várhatóan Békéscsabán is nagyot fog a Család ellen nincs orvosság című bohózat Tege Antal rendezésében.

Ezt hozzák a gyermekeknek, a fiataloknak

Gyermek- és ifjúsági bérletben öt előadást hoznak, lesz a kínálatban magyar eredetmonda – hiszen fontosnak ítélik, hogy a fiatalok tisztában legyenek a magyarság eredettörténetével –, illetve zenés mesejáték is. Érdekesség: a színház színészei rendezőként is bemutatkozási lehetőséget kapnak.

Stúdióbérletet ugyancsak értékesítenek

Stúdióbérletet ugyancsak értékesítenek, ebbe is hat előadást fért be. Lesznek újdonságok, de olyan darabok is, amelyeket immár bemutattak.