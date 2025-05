Nagy bejelentést tettek, ezért repülnek a Jókai színház művészei

Az Idegenek és ismerősök című előadás a festőfejedelem Munkácsy Mihály és a 200 éve született Jókai Mór elképzelt találkozásáról szól. Zalán Tibor művét Herczeg T. Tamás vitte színpadra, a produkció pedig egy nyertes pályázatnak köszönhetően lehetőséget kapott arra, hogy egy világ körüli turnén vegyen részt – ismertette a szerdán a Jókai színházban tartott sajtótájékoztatón Seregi Zoltán igazgató.

Világ körüli turnén vesz részt a Jókai színház előadása, az Idegenek és ismerősök

Fotó: Beol-archív

Óriási sikert aratott eddig mindenhol az Idegenek és ismerősök

Elmondta, hogy az eddigi állomásokon óriási sikert aratott a darab, hiszen a nézők az előadás után a helyszínen maradtak, és a művészekkel közösen beszélgettek nemcsak a produkcióról, hanem összességében a színházról. Úgy véli, hogy ezzel vitték Békéscsaba hírét szerte Európában, hiszen eddig előadták

Prágában,

Pozsonyban,

Londonban,

Párizsban,

Brüsszelben,

Bukarestben

és Isztambulban,

most pedig az amerikai nagyváros, New York a következő állomás.

Budapesten is bemutatták korábban

Hozzátette, hogy korábban elvitték az előadást Budapestre is, előbb a Vigadóban, majd a Szépművészeti Múzeumban, festmények között mutatták be.

A Munkácsy Mihály Múzeumban zárul a világ körüli turné

Varga Tamás alpolgármester hozzáfűzte, hogy a darab Békéscsabáról indult, és a turné lényegében Békéscsabán is ér véget, hiszen június 20-án, a Múzeumok Éjszakája előtt, annak felvezetéseként a Munkácsy Mihály Múzeumban is látható lesz az előadás. Egyedülálló helyszínen, az Egy géniusz diadala című kiállítás termében rendeznek be egy 60 érdeklődő befogadására alkalmas nézőteret.