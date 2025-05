Jókai művei álltak a Frankó Irodalmi Est középpontjában

A piaci közösségi tér nagyon különleges, egyedi és méltó helyszínt biztosított a Frankó Irodalmi Esthez – mondta el kérdésünkre Frankó Attila, az esemény főszervezője, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke.

A Frankó Irodalmi Est Jókairól szólt. Fotó: Bencsik Ádám

A programon közreműködött Kis-Réger Wanda, Lánczi Ildikó, Verebiné Földesi Mária, a műsorvezető ezúttal is Horváth Szabolcs volt, a zenéről pedig Kabai Gábor gondoskodott.

Frankó Irodalmi Est: szép számú néző

A szép számú, mintegy 130 néző nemcsak az irodalmi művekbe kapott betekintést, hanem Jókai életéről is rengeteg érdekességet tudhatott meg. A cinkotai kántor, Az igazi "Jó szív", A tavasz első fecskéi, Az 1848-iki kokárda, a Legyen úgy, mint régen volt!, a Legyen úgy, mint még nem volt! is elhangzottak. Az író önéletrajzi feljegyzéseiből és A kőszívű ember fiaiból is részleteket olvastak fel, ahogy kiderült az is, hogy milyen az igazi Jókai bableves.

Az est egyik különlegessége az volt, hogy a 214. alkalommal életre hívott programot ezúttal, már másodszor nem Frankó Attila, hanem Lánczi Ildikó szerkesztette. Az említett szellemi táplálékot pedig finom falatok, remek Jókai bableves, csirkefalatok és a felnőtteknek Jókai fröccs is kiegészítette. Az alapanyagokat Attila ezúttal is csabai piacon szerezte be.

Hangoskönyvet készítenek

Frankó Attila érdekességként megemlítette, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet felkérte, hogy csapatával Jókai Mór 44 művéből készítsenek hangoskönyvet. A keddi est szereplői még Presits Tamással és Oszlács Norberttel egészülnek ki, és mondják majd fel az alkotásokat idén.

Frankó Attilával egyébként szombaton ismét a piacon találkozhatnak az érdeklődők, ahol újra főzni fog. A látványfőzés, a főzőshow keretében Horváth Szabolcs, Oszlács Norbert, Juhász Adrienn és Dj Nano műsorral kedveskedik a látogatóknak, illetve lesz termelői piac is.