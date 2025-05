Nem is gondolná, hova költözik a Békéscsabai Irodalmi Estek

Elmondta, hogy a 214. állomásához érkezik május 6-án, kedden a Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata, amelynek 18 órától a békéscsabai piac újonnan épült vásárcsarnoka ad otthont.

Új helyszínre költözik a nyári időszakra a Békéscsabai Irodalmi Estek.

Forrás: MW

Jókai Mór kerül terítékre a Békéscsabai Irodalmi Estek május 6-ai állomásán

A különleges helyszínen a 200 éve született Jókai Mór műveiből olvasnak fel, az esten közreműködik Kis-Réger Wanda, Lánczi Ildikó, Verebiné Földesi Mária, a műsorvezető most is Horváth Szabolcs lesz, a zenéről pedig Kabai Gábor gondoskodik. Megemlítette, hogy nemcsak szellemi táplálékkal, hanem más meglepetéssel is készülnek az érdeklődők számára.

Nyáron a piacon lesznek, de aztán visszaköltöznek a városháza dísztermébe

A Békéscsabai Irodalmi Esteket rendező, megálmodó Frankó Attila elmondta, hogy júniusban, júliusban, augusztusban és szeptemberben szintén a piacon lesznek a rendezvények, októbertől térnek vissza a programmal a békéscsabai városháza dísztermébe.