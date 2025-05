A Békés Vármegyei Levéltár lett Az év levéltára - galériával

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere Az év levéltára díj átadásán elmondta, Gyula sokuk számára lényegesen több, mint egy település.

A Békés Vármegyei Levéltár lett Az év levéltára. Az elismerést dr. Kenyeres István adta át Sáfár Gyulának. Fotó: Bencsik Ádám

– Sokan vagyunk, akiket minden érdekel városunk kapcsán – tette hozzá. – Érdekel bennünket a jövője, jelene és természetesen a múltja is. Egyfajta szenvedély ez, amit gyulaiságnak is hívunk. Ez a szenvedély, lokálpatrióta szellemiség jellemzi a levéltár kollektíváját is.

Az év levéltára, igazi kincsnek számít az intézmény

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, egy olyan intézmény, mint a vármegyei levéltár igazi kincs, illetve kincsesbánya.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az intézmény milyen magas szellemi és szakmai színvonalon látja el a feladatát. Mi gyulaiak, magunk is jól tudjuk, hogy a levéltár misszióként tekint arra, hogy aktívan szerepet vállaljon a helyi kulturális életben. Értékes várostörténeti köteteket adnak ki évről évre és érdekes rendezvényeket, konferenciákat szerveznek.

A polgármester kiemelte, számára ezek közül a legkedvesebb 2019-ben az önkormányzattal együttműködésben valósult meg, amely a város középkori történetét hívatott a korábbiaknál mélyebben feltárni. A programot több szakmai konferencia és tanulmánykötet is fémjelzi.

– Az az értelmiségi, szakmai potenciál, ami a levéltár kollektíváját jellemzi a város polgári szellemiségét is erősíti – emelte ki. – Egy ilyen rangos külső megerősítés pedig hatalmas büszkeség.

Fontosak a helyi kapcsolatok

Dr. Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár gyűjteményi főigazgató-helyettese köszöntő beszédében felelevenítette, hogy 13 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Nemzeti Levéltár 19 vármegye 20 levéltárával.

– Mindez nem jelentette azt, hogy levéltárak kiszakadtak a megye vagy a város testéből – fogalmazott. – Nagyon fontos a helyi kapcsolatok.

Azzal kapcsolatban, hogy a Békés Vármegyei Levéltár miért érdemelte ki az elismerést, a szakember hangsúlyozta,

az intézményben hosszú évek, évtizedek óta szisztematikus munka zajlik, amelynek tulajdonképpen most ért be a gyümölcse.

Kitért arra, hogy a megyei levéltárakban dolgozó szakemberek feladata a legkomplexebb és talán a legizgalmasabb a levéltári területen.

Ennek kapcsán részletesen szólt a levéltárak összetett feladatairól

– Egy megyei levéltár nagyon izgalmas és pezsgő tevékenységet folytat – tette hozzá.