Izgalmas nappal folytatódott a Wenckheim-film forgatása - galériával, videóval

Bauer Barbara A leggazdagabb árva és az Egy estély a kastélyban – Történetek és receptek a leggazdagabb árva otthonából című könyveiben egyaránt részletesen és szuggesztíven foglalkozik a Wenckheimek történetével. Mint mondta, megtisztelő, hogy a könyvek kapcsán megszólalhatott Wenckheim-filmben.

Bauer Barbara kiemelte, nagyon fontos, hogy a Wenckheimek gondolkodásmódja megmaradjon. Fotó: Lehoczky Péter

Wenckheim-film: segíti a gondolkodásmód megmaradását

– Nagyon fontos, hogy a szellemi örökségük, gondolkodásmódjuk, a hihetetlen tenni és segíteni akarás szándéka megmaradjon – emelte ki az írónő.

– Békés vármegyében nagyon sokat tesznek ezért, hiszen Wenckheim József Antal vagy Wenckheim Krisztina nevét napjainkban is ismerik és tisztelik. Ahhoz pedig, hogy ezt megőrizzük, minél több aspektusból kell bemutatni a munkásságukat, ezt segíti a most készülő film, ahogy a különböző dokumentumok, különböző képzőművészeti alkotások és előadások is.

Két évet dolgozott az előkészítésen

Bauer Barbara egyébként a Wenckheim könyvek elkészülte előtt több mint két évnyi előkészítő munkát végzett.

A könyvtári és levéltári kutatások mellett

találkozott a Wenckheim család tagjaival,

helytörténettel foglalkozó személyiségekkel,

helyi emberekkel,

olyanokkal, akiknek családtagjai egykoron a Wenckheimeknél dolgoztak.

Feljegyzett anekdotákat és legendákat, amelyet összességében egy szerves egészt alkottak.

Wenckheimek nélkül nincs Békés vármegye

Dr. Takács Árpád felelevenítette, hogy gyermekként az újkígyósi honismereti szakkörön hallott először a Wenckheimekről.

– Amikor először jártam a szabadkígyósi kastélynál, megragadott dicsősége, a miliője, a legendája, és talán ennek a hatására is jártam tanulmányi versenyeken, amelyek Ókígyósról, Újkígyósról, Ferenc Józsefről és Sisiről is szóltak. Iskolai és családi kirándulásokon is többször felkerestük a kastélyt, azután már egyedül, biciklivel gyakran áttekertem Újkígyósról. Nagyon sok időt töltöttem ott. Ha kellett gereblyéztem, ha kellett szemetet szedtem. Valahogy a szívügyemmé vált – folytatta a gondolatot a főispán. Dr. Takács Árpád szólt arról, hogy a Wenckheimek élettel töltötték meg a kígyósi pusztát, munkát adtak, gazdálkodtak.