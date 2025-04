Szurkolunk kicsi lány! A legfiatalabb virtuóz Dél-Békésből indul, Noa a hírnév kapujában

A népszerű nemzetközi komolyzenei tehetségkutató fennállásának a 10. évfordulóját ünnepli. Virtuózok a Duna Televízióban ismét látható és követhető lesz.

Virtuózok színpadán a battonyai kislány, a legfiatalabb versenyző. Fotó:

Fotó: Hegedűs Bence/Virtuózok

A Virtuózok nemzetközi zsűrijének tagjai idén José Carreras tenor és fia, Albert Carreras, Hauser csellóművész, Veronica Bocelli zenei menedzser, Keller András hegedűművész, a Concerto Budapest főzeneigazgatója, Mikko Kodisoja üzletember, Jelena Dudocskin szoprán és Dimash Kudajbergen énekes, zeneszerző.

Virtuózok legfiatalabb zongoristája Noa

A zenei esemény közösségi oldalán a műsorban fellépő fiatalok bemutatkozásaikor felfedeztük a Battonyán élő kislányt, a dél-békési virtuózt is. Úgy mutatták be: Ő Noa Hendrikx. A Virtuózok 10. jubileumi évadának egyik legfiatalabb tehetsége.

A kislány éppen a battonyai román iskolában volt, 4. osztályos, amikor édesanyját telefonon elértük és kifaggattuk, mennyire muzikális családban cseperedik a tehetséges zongorista?

– Én is zongoráztam gyerekként, a komolyzene azóta is meghatározza az életemet és családunk életét. Noa apukája gitározik, és nem csak hangszeres tudás jellemzi, sokat hallgatunk itthon is zenéket, van, amikor együtt zenélünk. A Battonyán 12 éve tanító Lingurár Erzsébet zongoratanárnak sokat köszönhet a lányunk, imádják egymást, a kiváló zenepedagógus inspirálja a kislányunkat, aki sokszor szerepelt már Battonyán, a színpad nem idegen számára.

Ő Noa Hendrikx Dél-Békésből. Szurkolunk kicsi lány!

Fotó: Hegedűs Bence/Virtuózok

Noa Hendrikx a zongora 10 éves virtuóza

Miután a Virtuózok produkciónak elküldtünk jelentkezésként egy videót, megkerestek bennünket, így kerültünk a tehetségkutatóba – mesélte Dana, az anyuka.

Gyermekük, Noa 10 éves, zongorázik, de eredetileg hegedülni szeretett volna. Mivel Battonyán csak zongoratanárt találtak, végül 6 évesen kezdett zongorázni. Nemcsak játszik, hanem komponál is – egyelőre csak fejben, de már vannak kisebb saját szerzeményei. Példaképei: Yuja Wang, Martha Argerich és Sumino Hayato – olvastuk a Virtuózok bemutatkozásában.

Noa és zongoratanára, Lingurár Erzsébet.

A tehetségkutatóba jutott battonyai kislány állatimádó

Noa édesapja holland, így otthon románul, vagy angolul beszélnek, de magyarul is remekül tud. A család gyakran együtt zenél otthon.