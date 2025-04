Farkas tépi a húrokat, beépült a Tankok közé

A Tankcsapda rajongói izgatottan figyelik a zenekar legújabb fejleményeit: a debreceni rockbanda bejelentette, hogy készülő albumukon több gitáros is közreműködik, köztük Farkas Zoltán, az Ektomorf frontembere.​ Mint korábban beszámoltunk róla, a zenekar nemrégiben döntött úgy, hogy új irányt vesznek, és több gitárossal dolgoznak együtt az új lemezen. A próbafolyamat során különleges névsor állt össze. ​

Farkas Zotya és Lukács Laci elkezdte a közös munkát, új hangzásvilág csendül fel a Tankcsapda legújabb albumán. Fotó: Tankcsapda Facebook

Nagy dobásra készül a Tankcsapda

A bejelentés előtt nagy volt az izgalom a rajongók körében, hiszen találgatások indultak arról, ki lesz majd az új gitáros. A listán ismerős nevet is találtunk: Farkas Zoli, a dél-békési Ektomorf énekes-gitárosa is szerepelt a tíz nevet tartalmazó felsorolásban. Az Ektomorf-rajongókat megosztotta a hír, sokan nemtetszésüket fejezték ki arra az esetre, ha ez a formáció összeállna. Végül a kecske is jóllakott, a káposzta is megmaradt – Zotya nem lesz a Tankcsapda örökös tagja, de közreműködőként mégis becsempészheti sajátos stílusát a zenekar készülő új albumára. ​Az közös munka nem ismeretlen Farkas Zotya és a Tankcsapda esetében: 2012-ben is együtt léptek fel, amikor a Tankcsapda feldolgozta az Ektomorf egyik dalát. ​

Bár csak nem rég derült ki, hogy újra együtt zenélnek, úgy tűnik, nem kellett sokat várni a közös stúdiózásra: a Tankcsapda friss Facebook-posztja már a munka sűrűjében mutatja a két frontembert. A zenekar ezzel az együttműködéssel új színt visz zenéjébe, ami az Ektomorf-rajongók számára is izgalmassá teszi a várakozást.