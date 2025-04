Inkább marad Somogyi Martin, mint lesz a csabacsűdi Robert Capa

A Budapest Fotófesztivál minden évben Fresh Meat címmel pályázatot hirdet 35 év alatti fotográfusok számára. A legjobbakat keresik, akik számára kiállítási lehetőséget is biztosítanak. Elsősorban egyetemisták, főleg legalább alapdiplomával rendelkező, mesterképzésen résztvevő, tehát a fotózás területén tapasztalt fiatalok kerülnek be a legígéretesebbek közé, középiskolások nem – ismertette Imre György fotográfus, oktató, miért is egyedülálló Somogyi Martin, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzősének sikere, aki a K6 Galériában állított ki.

Imre György fotográfus, oktató és tanítványa, Somogyi Martin, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzőse a budapesti K6 Galériában

Forrás: Fajó János Alkotóház Facebook-oldala

Mindenkinek mást és mást üzenhetnek a fényképek

Somogyi Martin elmondta, hogy egy olyan, Life címet viselő fotósorozattal jelentkezett, amellyel az életet igyekezett megjeleníteni. Elsősorban nonfiguratív dolgokat kapott a lencsevégre, játszott a fénnyel. Arra törekedett, hogy mindenkinek mást és mást üzenhessenek a fényképek.

A kiállításmegnyitón Erdei Krisztina fotográfus, képzőművész azt mondta Somogyi Martin munkáiról, hogy nem konkrétumok, sokkal inkább valamilyen játék, eltávolítás, elbizonytalanítás irányába mutatnak, tehát kihívást jelent megérteni őket. Közelről kivehetők a tárgyak, a környezet azonban nem igazán vehető szemügyre. Úgy véli, hogy a nézők is az érdeklődés kereszttüzébe kerülnek, sokáig kell nézniük a fotókat, hogy megértsék, mi is történik a képeken.

A nyolc legígéretesebb fiatal fotós közé került Szent-Györgyi végzőse

Imre György elmondta, hogy tanítványa ezzel a sikerével bekerült a nyolc legjobb, legígéretesebb 35 év alatti fotográfus közé. Most a konceptuális, azaz koncepció menti fotózás volt a nyerő, ami egyébként nem a középiskolai tananyag része, hiszen az alkalmazott fotográfiára helyezik a hangsúlyt. A Szent-Györgyi középiskolában nyolc éve indult a fotósképzés. Noha technikumról van szó, azaz a végzősök kapnak egy szakmát a kezükbe; a fotográfus, oktató úgy véli, hogy inkább egyetemre készítik fel, a továbbtanulásra ösztönzik a fotószakos diákokat.

Somogyi Martin az elmúlt időszakban a Fresh Meaten kívül is komoly sikereket ért el.

Tavaly és idén a legjobbak közé került az országos, diákoknak szóló sajtófotó-pályázaton, több kategóriában.

Ebben az évben profi kategóriában megnyerte az 58. Országos Középiskolai Fotópályázatot, de a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum által szervezett korábbi pályázatokról, kiállításokról szintén rendszeresen díjjal tért haza.

Szent-györgyis diákként a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Intézete által életre hívott mentorprogramban is részt vesz.

Inkább Somogyi Martin, mint csabacsűdi Robert Capa

A fiatal tehetség mesélt arról, szerinte mikor jó egy fénykép. Úgy véli, hogy az alkotó oldaláról akkor, ha van kellő gondolatiság is benne, a néző felől pedig akkor, ha tud hozzá kapcsolódni. Ugyanis, mint kiemelte, a fotó révén is létrejöhet kapcsolat, ez is egyfajta kommunikáció. Az olyan témákat kedveli, amelyek az emberhez köthetők, bármilyen téren. Szeret művészkedni, hiszen olyankor át lehet hágni a szabályokat, persze, mint fogalmazott, előtte meg kell tanulni a szabályokat, hogy tisztában legyen azzal, mit és miért csinál.