A játékért élt, mély nyomot, szép örökséget hagyott – Lenkefi Konrádra emlékezünk - galériával, videóval

Megemlékezést tartott kedden a Békéscsabai Napsugár Bábszínház és a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület. Lenkefi Konrád halálának harmincadik évfordulóján Szeleczki Erzsébet és Lenkefi Zoltán emlékezett vissza a sokoldalú művészre. Soós Emőke és Lovas Gábor zenés műsorral készült, majd közös kulisszajárással zárult az esemény.

A keddi megemlékezésen Lenkefi Zoltán válaszolt Szeleczki Erzsébet kérdéseire

Fotó: Bencsik Ádám

Lenkefi Zoltán bábszínház-igazgatót külön kértük, meséljen édesapjáról.

– Békéscsabán, a Leiningen utcában született, még ma is áll a szülőháza. Édesapja postai dolgozóként telefonokat telepített, édesanyja háztartásbeli volt, öt gyermeket neveltek fel szeretetben. Édesapám eredetileg festőművésznek készült, Mokos Józsefnél tanult, ám Csabán 1949-ben megalakult a Mesevilág bábcsoport (Gellért Erzsébet pedagógus vezetésével) és ő már gyerekként részt vett az előadásokban, ismerték művészi ambícióit – sorolta.

Lenkefi Konrád Gyulán végezte el a tanítóképzőt, több kistelepülésen tanított, miközben a bábcsoport munkájában is aktívan részt vett. A háború után, az 50-es évek legelején ezernél is több bábegyüttes működött Magyarországon. A bábjátékokat a propaganda is erősen átitatta, a Népművelődési Intézet építő szerepe megerősödött. Pozitívuma, hogy komoly képzési rendszert vitt, Lenkefi Konrád is több átfogó szakmai tanfolyamon részt vett.

– Erzsi nénit rokoni kötelességei elszólították a fővárosba, így 1961-ben azt mondta, „tiéd a bábcsoport”, s apu belevetette magát a munkába. Időközben elcsábították népművelőnek, a Balassiban dolgozott, de megyei szinten is elkezdett foglalkozni az amatőr bábjátszással. Vitte különféle fesztiválokra a bábcsoportot, ami sok fesztiváldíjat nyert, valamennyi produktuma súrolt a profi szintet – részletezte Lenkefi Zoltán.

Lenkefi Konrád a Hamupipőke egyik fekete udvari bolond figurájával.

Lenkefi Konrád és társulata Dél-Amerikába is eljutott

Lenkefi Konrád fejéből kipattant a nemzetközi bábfesztivál ötlete, így 1968-ban megtartották az országban az elsőt; itt Békéscsabán. Hatalmas sikert aratott. Szergej Vlagyimirovics Obrazcov, Oroszország legnagyobb bábos szakembere is zsűrizett. Látogatását sorsfordítónak írták le, megváltoztatta a bábos gondolkodásmódot hazánkban.