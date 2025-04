Aranyat ért a gyermekek hangja

Ismét arany diplomával tértek haza az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kodály Zoltán Gyermekkórusának a tagjai karnagyukkal, Pörneki Attilával. Fantasztikus sikert értek el a kórus szuper tehetséges fiataljai a 19. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztiválon. Ahogy arról már 2023-ban is beszámoltunk, akkor, a 18. kórusversenyen is kiváló teljesítményüknek köszönhetően arany diplomát kaptak és kategóriájukban 3. helyezést értek el. Azóta is folyamatosan gyakoroltak és lám, beérett a sok munka.

Az orosházi gyermekkórus a nemzetközi versenyen. Fotó: Facebook

Kórus: a fiatalok hangja aranyat ér

Erről is mesélt a szerda esti eredményhirdetés után Pörneki Attila. Ott derült ki: az orosháziak bearanyozták a hétfőjüket, a ráadás pedig, hogy kategóriájuk győztesei lettek.

A karnagy elöljáróban arra is emlékeztetett, hogy a kórus tagjai mellett az iskolájuk vezetése, az ének-zene tagozaton tanító pedagógusok, a próbák helyszínéül szolgáló művelődési központ, a szülői segítség, majd a versenyre való eljutásban támogatást nyújtó Békéscsabai Tankerületi Központ is részese ennek a sikernek.

– Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kodály Zoltán Gyermekkórusa Békés vármegyéből, valamint a Dél-Alföldről egyedüli kórusként

vett részt újra a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen és Fesztiválon, ahol 11 ország 26 kórusa lépett fel.

Dupláztak: ez a második arany diploma

– A gyermekkarok kategóriájának a győztesei lettünk és idén dupláztunk, ismét arany diploma minősítést ítélt meg számunkra a zsűri. Megdolgoztunk érte. Az a munka, amit az előző, 2023. évi eredményünk után belefektettünk, annak most élvezzük az eredményét. Kórusunk 10-14 éves fiataljai a Vörösmarty iskola ének-zene tagozatának a diákjai, ahol olyan többletet kapnak, amire nincs másik példa Békés vármegyében, hiszen ez a képzési forma egyedülálló. Az idei fesztiválon se volt rajtunk kívül más kórus ebből a térségből, igaz, hozzá kell tennem, nagyon komolyak a szakmai elvárások:

egy 1880 után született magyar szerző művét,

egy 1809 és 1873 között született szerző művét,

egy, a jelentkezéskor élő szerző művét,

egy szabadon választott művet kellett megtanulnunk, megszólaltatnunk – mondta el a karnagy.

A zsűri is nagyon szigorúan pontozott, mindenre figyelt, az interpretációra, a kottahűségre, a kórushangzásra, a műsor dramaturgiájára, a karnagyi munkára, a művészeti benyomásra stb. Mindezek együttesen hozták meg számunkra az „aranyos” szereplést, a győzelmet.