Elhozták a fiatalok legjobb fotóit Békéscsabára – galériával, videóval

Immár 58. alkalommal szervezte meg Pécsett az Országos Középiskolai Fotókiállítást a Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Simonyi Károly Technikum és Szakképző Iskola.

Békéscsabára, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumba érkezett vándortárlatként az Országos Középiskolai Fotókiállítás.

Fotó: Dinya Magdolna

Az Országos Középiskolai Fotókiállítás felhívására közel 900 alkotás érkezett

A pécsi középiskola oktatója, Domján Endre elmondta: a felhívásra 844 alkotás érkezett fiataloktól, amelyekből egy héttagú zsűri választotta ki a legjobbakat. Külön értékelték azokat a diákokat, akik szakmai képzésben vesznek részt, illetve azokat, akik nem. Egy speciális témát is meghatároztak „kép és szöveg” címmel, azaz itt fontos volt, hogy a fotó és a szöveg kiegészítse, erősítse egymást.

Nem csak látnak és gondolkodnak, merészek is a fiatalok

Hozzátette, hogy manapság szinte mindenki zsebében ott lapul az okostelefon, így szinte bárki készíthet fényképeket. Úgy véli, hogy a jó fotó az, amely megállít, elgondolkodtat, esetleg megnevettet, és a vándorkiállításon ilyen felvételek szerepelnek. Dicsérte a fiatalokat, akik mertek nemcsak látni, gondolkodni és alkotni, hanem a műveiket megmutatni is mások számára.

A legjobb százból huszonötöt szent-györgyis diák készített

Ahogy a pécsi középiskola részéről Domján Endre, úgy a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium képviseletében Imre György fotográfus, oktató is hangsúlyozta, hogy a két intézmény között remek együttműködés alakult ki az elmúlt években.

Egyrészt a kiváló kapcsolatnak köszönhető, hogy az Országos Középiskolai Fotókiállítás anyaga vándortárlatként tavaly után ismét Békéscsabára érkezett. Másrészt annak, hogy a 100 legjobb felvétel közül 25-t szent-györgyis diákok készítettek – emelte ki. Azt szintén hangsúlyozta, hogy közülük

Somogyi Martin profi kategóriában 1. helyezést,

Matus Katica speciális kategóriában 2. helyezést,

Kis Lili speciális kategóriában 3. helyezést

ért el, míg Hevesi Krisztián különdíjat érdemelt ki.

Kiállítótérként szolgál a középiskola aulája

A vándorkiállítás a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumban május 20-ig tekinthető meg. Úgy véli, a kiállított fotók inspirálók, motiválók lehetnek a diákok számára. Hozzátette ugyanakkor: az aulára egy kiállítótérként tekint, ahova be tudnak hozni máshonnan is érdeklődőket, köztük természetesen fiatalokat is. Szerinte egy olyan helyszínről van szó, amely színesíti egész Békéscsaba kulturális életét.