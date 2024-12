A Harruckern téren megtartott ünnepségen, az adventi programsorozat nyitányán elmondott köszöntőjében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármester kiemelte, van a várakozásnak egy olyan fajtája, amely különleges, sőt, varázsos.

Az adventi programsorozat nyitányán és a gyertyagyújtáson nagyon sokan vettek részt Gyulán. Fotó: Kiss Zoltán

– A karácsonyi készülődés efféle várakozás, amely elsősorban a lelki felkészülést, az adventet jelenti. Izgalmas és örömteli – folytatta a gondolatot a polgármester. – A várakozás öröme pedig akkor lehet a legteljesebb, ha az ember szeretteivel, családjával készülhet fel lélekben a szent ünnepre.

Adventi programsorozat, közösen készül a város az ünnepre

Mint mondta, különösen kedves a szívének az adventi időszak közös készülődése.

– Az évek során Gyulán egyfajta szertartásrend alakult ki, amelynek évről évre ismétlődő elemei segítenek az egész várost ünnepi hangulatba díszíteni. Ahogyan otthon is minden évben elővesszük a díszeket, és minden évben újabb darabokkal egészítjük ki a kollekciót, úgy, a városban is ezt tesszük. Évről évre igyekszünk új látványossággal feldobni a dekorációt, és valami, korábban nem látottal bővíteni az ünnepi programkínálatot. A felkészüléshez pedig idén is mindenki hozzátette a magáét. Már helyükre kerültek, és ünnep díszbe öltöztek a város karácsonyfái. Külön köszönetet mondott azoknak a polgároknak, akik nemes felajánlásának köszönhetik a szép, közterületi karácsonyfákat.