Gulyás Berta zenei pályája Békéscsabán indult

Fotó: Petri Lackás

– Valószínűleg lett volna lehetőségem hangszert váltani, de sosem merült fel bennem, hogy a zongorán megszerzett tapasztalataimat sutba dobjam. Ennek ellenére a cselló hangja a mai napig talán a legközelebb áll a szívemhez – tette hozzá Gulyás Berta, aki jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktori iskolájának másodéves hallgatója.

– A fokozat megszerzése lehetővé teszi számomra, hogy a felsőoktatásban is elhelyezkedhessek; hogy sikerül-e, még a jövő zenéje, de a tanítás a mi pályánkon megkerülhetetlen. Szeretnék a pódiumon is aktív maradni, valamint szívesen töltenék néhány évet külföldön – sorolta jövőbeli terveit.

Péter Balázs Mártonnak a csabai hangverseny lesz a bejátszó koncertje

A budapesti Péter Balázs Márton elmondta, otthonukban állt a dédnagymamája leharcolt zongorája, a hangszer által került a zenével szorosabb kapcsolatba.

– Édesanyám sok éven keresztül tanult zenét, de nem lépett művészi pályára, viszont sokat tanítgatott engem, be is íratott zeneiskolába. Amikor a zongoratanárom elvitt egy országos versenyre Nyíregyházára, megváltozott bennem minden. Pozitív benyomások értek a zenész közösségről, a művész létformáról. Volt egy bemutató koncertünk is akkoriban, egy új hangszeren játszottunk, ami szintén meghatározó élmény volt. El is határoztam, hogy a Bartók konzervatóriumba jelentkezek – mesélte a fiatal zongoraművész, aki végzős a Győri Egyetem művészeti karán. Hozzátette, készül a békéscsabai koncertre, egy héttel később lesz majd a zongoravizsgája, aminek a hangverseny is kötelező eleme.

– A csabai fellépés lesz tulajdonképpen a bejátszó koncertem. Bertával Gulyás Márta kurzusán találkoztunk a nyáron, Choi Insu tanár úrral pedig, akivel a zongoraversenyt játszom, a tanulási folyamat már szeptemberben elkezdődött. Minden egyes zongoraóránk kvázi próba is volt – sorolta Péter Balázs Márton, aki bevallása szerint Kecskés Balázstól, egykori zongoratanárától is nagyon sok útravalót kapott.