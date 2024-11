Somi Margó elmondta, az esemény egyediségét a jóga, az afro house zene ritmusa és az UV-fény harmóniája adta. Mint kiemelte, a zenét DJ Szeera szolgáltatta, aki a dallamokkal tökéletesen aláfestette a mozdulatokat és a résztvevők „flowélményét”. A rendezvényt, az UV-fényes jógapartit a gyulai GolfGallery-ben tartották.

Az UV-fényes jógapartin a jóga tradicionális elemeit ötvözték egy modern, közösségépítő hangulattal. Fotó: Kiss Zoltán

UV-fényes jógaparti: különleges élményt adott

Somi Margó kérdésünkre kifejtette, egy olyan különleges élmény volt a szombati, amely a jóga tradicionális elemeit ötvözi egy modern, közösségépítő hangulattal.

– Ez az alkalom egyszerre kínál lehetőséget a testi-lelki feltöltődésre és az énidő megélésére. A flowélmény és a közös mozgás során a résztvevők nemcsak önmagukhoz kerülhettek közelebb, hanem egymáshoz is – fogalmazott Margó. – A program a dinamikus jógagyakorlatokkal kezdődött, amelyeket az afro house dallamok tettek még lendületesebbé. A résztvevők a fények és zenék sodrásában találtak rá saját ritmusukra, miközben az UV-fények különleges atmoszférát teremtettek. A közel másfél órás eseményt egy nyugtató meditáció zárta, amely lehetőséget adott a belső béke és a csend megélésére.

Új közösséget teremtettek

A rendezvény különlegessége, hogy kortól és jógás tapasztalattól függetlenül mindenki számára nyitott volt. A legfiatalabb résztvevők 10 évesek voltak, de érkeztek idősebbek is, akik szintén élvezték az új típusú közösségi élményt.

– A visszajelzések szerint nemcsak egy szombat délutáni feltöltődést, hanem egy új közösséget is sikerült teremtenünk – mondta a jógaoktató, aki hozzátette, hogy a jövőben negyedévente tervezik megismételni ezt az élményt. Úgy fogalmazott, az UV-fényes jógaparti bebizonyította, hogy a jóga a modern elemekkel kiegészítve is képes új szintre emelni a közösségi és személyes élményeket. – Az esemény így nemcsak a testnek, hanem a léleknek is igazi ajándék volt – tette hozzá.