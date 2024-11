A Tréfás Esten kizárólag csorvási lakosok lépnek pódiumra.

A Tréfás Est szereplői lelkes csorvásiak

Fotó: B. Imre Julianna

Tréfás Est az értékfelmutatás jegyében

– A nyári nagy sikerű előadás után úgy éreztem, hogy egy év hosszú idő arra, hogy az értékfelmutatás jegyében addig várjunk egy újabb hasonló produkcióval. A Tréfás Est-et még a karácsonyra való készülődés előtt szerettük volna megvalósítani – mondta el B. Imre Julianna, az est szerkesztő-rendezője. – Csakúgy, mint A Szentivániéji álom című darabra épített és nyáron bemutatott Mesterembereket, a Tréfás estet is három hónapos felkészülési időszak előzte meg, először heti egy, majd szinte mindennapos próbákkal. A Tréfás Est-en van ismétlődő szereplő, de sok az újonnan csatlakozó. Itt a tánc jelentette a kiindulópontot, melyet már produkció-centrikusan próbáltunk, nemcsak a magunk örömére. Egy másik munkám során találtam rá a székely viccekre, A három selyp leány mesét pedig meglévő karakterekre kerestem. Móricz Zsigmond: Dinnyék című tréfája szintén illeszkedik az est stílusába. Az est folyamán a Nefelejcs Népdalkör, a Kisze citeraegyüttes, de az óvodások is színpadra lépnek. Arra törekedtünk, hogy minél többeket vonzzunk be.

B. Imre Julianna elmondta, hogy számtalan ötlete van még a jövőt illetően, de az nagyon kevés lenne, ha nem volna amiből és akivel megvalósítani. A toborzás oroszlánrészét Baráth Lajos polgármester vállalta, az önkormányzat pedig az anyagi hátteret biztosította.

Úgy tudjuk, ahogy a Mesteremberekre, úgy a Tréfás Estre is nagyon sokan lesznek kíváncsiak csütörtökön este.