Tőkés Gyula 1939-ben született, családja otthon szlovákul beszélt, 6 éves koráig nem is tudott magyarul. A szlovák iskolába íratták, kötődése innen ered a szlováksághoz, ami egész életében elkísérte. Iskoláinak elvégzése után egy Szarvas környéki tanyasi iskolán tanított. Munkája mellett több felsőfokú végzettséget szerzett, míg végül népművelőként találta meg a hozzá legközelebb álló kihívást.

A 70-es, 80-as években a Gyopár Klub alapítója és vezetője volt, szakmunkás fiataloknak szervezett kulturális programokat, kovácsolta őket összetartó közösségé. A Szabadság Mozi az ő vezetése alatt kapta a Phaedra nevet, és a Meseház is évekig az ő irányítása alatt működött. Nyugdíjazása után a Csaba Centerben, a Jankay Galériában dolgozott. Számos – köztük szlovák – művésznek szervezett kiállítását, ezektől a festőktől kapta első képeit, melyekhez később vásárolt is neki tetsző képeket. Ennek a gyűjteménynek egy részét mutatja be a megyei könyvtár kiállítása.

Családja, barátai szerint Tőkés Gyula életvidám, agilis ember volt, aki nem rejtette véka alá a véleményét sem. Ha kellett keményen vitatkozott, de egy félmosollyal, egy viccel bocsánatot is tudott kérni. Imádott élni!