Békéscsaba városa is elbúcsúzott honlapján Takács Győző keramikustól, akinek műveire a népművészet és építészeti tanulmányai hatottak. Fő profilja a kerámiák széles körben történő alkalmazása volt, emellett tollrajzokat és grafikákat, illusztrációkat egyaránt készített. Humor, groteszk szellem jellemzi falképeit, domborműveit.

Takács Győző Békéscsabát soha nem hagyta el, ide mindig hazajött Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

Takács Győző 1975-ben költözött Békéscsabára

Első szakmai elismerését 1965-ben érdemelte ki, ekkor neki ítélték a Pro Urbe Makó érmet. 1994-ben munkásságának elismeréseképpen átvehette a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet. Megkapta a Magyarságért kitüntetést, a Békés Megyei Nívódíjat, a Mezőtúr Kultúrájáért elismerést, és egykoron Picasso is tagja volt annak a zsűrinek, melytől ezüstérmet kapott grafikájáért a Verso Mexicón Riminiben.

Takács Győző 1975-ben költözött Békéscsabára. A városba kerülve 1976-ban és 1977-ben magára vállalta az akkor induló Országos Grafikai Művésztelep szervező titkári teendőinek ellátását. Figyelme ebben az időben fordult a kerámiatervezés felé, amelyhez a magyar népi tárgykultúra és motívumkincs iránti eleven érdeklődése társult.

Takács Győző rövid időn belül igen népszerű tervezővé vált. Terveit több porcelán- és kerámiagyár megvalósította. Dolgozott a Mezőtúri Fazekas Szövetkezetnek, a Hollóházi Porcelángyárnak, a Hódmezővásárhelyen 1965-ben alapított Alföldi Porcelángyárnak és a Kuntner Kerámia Laboratóriumnak (Svájc).

Schéner Mihály szerint a keramikus felesége, Ági főzte a legjobb kávét Csabán

Takács Győző 1960-tól állított ki különböző tárlatokon itthon és külföldön is. Művei főként Békéscsabán, Mezőtúron, Makón láthatók, de az ország számos más pontján is találkozhatunk alkotásaival.

Az akkori városvezetés hívott dolgozni Békéscsabára Aradszki János tanácselnökkel az élen. Ismerték az addigi munkáimat, és számos megbízást kaptam. Virágzott a művészeti élet, Gaburek Karcsi, Ezüst György baráti körébe tartozhattam. Schéner Miska bácsi szerint feleségem, Ági, aki 1998-ban hunyt el, készítette a városban a legjobb kávét. Reggelente rendszeresen nálunk kávézott a Mester, jókat beszélgettünk.

Mezőtúrra került, de Békéscsabát soha nem hagyta el

– A Kner Nyomdának nyomatokat terveztem, és egy országos művésztelep ötletével kopogtattam be Huszár Mihály vezérigazgatóhoz. Zöld utat adott, és létrehoztuk a művésztelepet, ahol a könyvillusztráció, a dizájn, a csomagolástechnika és a plakát játszott főszerepet. Az is szép emlék, amikor a 75. születésnapomhoz kötődően újra bemutathattam munkáimat a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban.... Mezőtúrra kerültem, de Békéscsabát soha nem hagytam el, ide mindig hazajövök, rengeteg barátom van, és itt a műteremlakásom is – nyilatkozta korábban a Beolnak.