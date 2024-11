A megjelenteket elsőként a Békés Megyei Könyvtár igazgatója köszöntötte, aki röviden felidézte Rell Lajos életútját. Juhász Zoltán elmondta, hogy Rell Lajos Békéscsaba 1718-as újratelepítése óta íródó történetének meghatározó személyisége volt, aki 1874-ben a Nógrád vármegyei Zomboron látta meg a napvilágot. Tanulmányait követően 1898 júniusában a békéscsabai Rudolf Reálgimnázium magyar irodalom és latin szakos tanára lett. 1916-tól 19 éven keresztül az oktatási intézmény igazgatója volt. Mint Juhász Zoltán fogalmazott, Rell Lajos emellett számos, iskolán kívüli társadalmi funkciót is ellátott a városban, részt vett például a Békéscsabai Múzeum-Egyesület megalapításában, volt az Aurora kör, illetve a városi képviselő-testület tagja is. Megjegyezte, hogy a városban utca viseli a nevét, valamint emléktáblát avattak a tiszteletére, neve pedig a hírességek sétányán is olvasható. Emellett szorosan hozzá köthető a Kossuth téren látható Kossuth Lajos szobor felállítása is.

A 150 éve született gimnáziumi igazgató, múzeumigazgató, néprajzkutató, Rell Lajosról nyílt emlékkiállítás a Békés Megyei Könyvtárban. Fotó: Vincze Attila

Rell Lajos példaképként is szolgált a pedagógusok számára

Az emlékkiállítás ötletgazdája Ugrai Gábor történelemtanár, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke volt, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy Rell Lajost a kiváló csabai pedagógusok közül az egyik példaképének tekinti. Ezt követően felsorolta, hogy mindmáig mennyire sok helyen lehet találkozni az ismert tanár nevével a városban, így például a már említett köztéri mementók mellett a békéscsabai értéktárban Rell Lajos munkássága is szerepel.

Számos újítást vezetett be a mai evangélikus gimnázium elődjében

Köveskúti Péter, a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium igazgatója is megemlékezett az intézmény ikonikus vezetőjéről. Kifejtette, hogy Rell Lajos tanári pályája kezdetén létrehozta az iskola könyvtárát, majd megalapította a tanulók öntevékenységének fejlesztésére az önképző kört, melynek nyugdíjazásáig elnöke is maradt. Emlékeztetett, hogy több évig tanított számtant, fizikát, filozófiát és szükség esetén bármely tantárgyban helyettesítést is vállalt. Hozzátette, hogy igazgatói működése idején neves tanárokat alkalmazott és megszervezte a magas szintű oktatás feltételeit. Rell Lajos emellett bevezette a fizikai, kémiai, és biológiai munkáltató oktatást, illetve megteremtette az ehhez szükséges feltételeket. Rell Lajost végül 38 éves kitartó munka után nyugdíjazták, annak ellenére, hogy kollégái kérték, hogy maradjon az igazgatói székben.