Talán kevesen tudják, hogy Nemere István Békés megyei, eleki kötődéssel is bírt, amiről az író 2019-ben nyilatkozott munkatársunknak.

Nemere István nagyon szerette a Gyulai Várfürdőt. Fotó: Imre György-archív

– Tizenhét éves koromig Niedermayer István voltam. Ekkor döntött úgy édesapám, hogy változtatunk – mesélte akkor. – Egyébként eleki sváb családokból származom. Őseink 1722-ben a Harruckern gróf -féle betelepítések idején érkeztek a térségbe. Édesapám itt is született, majd elszármazott, amivel gyakorlatilag megúszta a kitelepítéseket. Ha akkor marad, vélhetően az egész sorsunk másként alakul. Én magam is jártam már Eleken, és a városból ugyancsak eljöttek ide a Várfürdőbe, közös fotókat is készítettünk.

Nemere István könyvrekordokat döntött a Gyulai Várfürdőben

2021-ben pedig arról számolhattunk be, hogy Nemere István a Gyulai Várfürdőben mutatta be 755., 756., 757., és 758. könyvét. Az alkotó így többször is megdöntötte az élő szerző legtöbb megjelent könyvének világrekordját, túlszárnyalva ezzel a saját csúcsát.

Nemere István akkor tizenkét éve járt a Gyulai Várfürdőbe, hogy ott is találkozhasson az olvasóival, az érdeklődőkkel.

– Általában egy-egy nyáron hét-nyolc szombaton jövök el a városba, a több mint egy évtized alatt egyetlen alkalommal sem fürdöttem még a strand medencéiben. Az olvasókkal való találkozás számomra a legfontosabb ezen a szép helyen – árulta el akkor az alkotó, aki az élő szerző legtöbb megjelent könyvének rekordja mellett egy magyar csúcsot is tart, hiszen – fogalmazott 2021 augusztusában – mióta magyarok élnek a földgolyón, senki nem írt még ennyit ezen a nyelven.

Akik találkoztak vele egy kedves, közvetlen embert ismertek meg benne.