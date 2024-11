A Csabagyöngye Kulturális Központ Facebook-oldalán megosztott videóklipben Szente Éva, azaz Évi tündér énekel, emellett a dalszövegért is ő felelt, a zenét Gulyás Levente szerezte, magát a kisfilmet pedig Mohos Mihály rendezte. Az alkotásban Beszterczey Attila színművész alakítja Munkácsy Mihályt, akinek több világhírű festménye, mint például a Rőzsehordó nő vagy az Ásító inas is megjelenik a klipben. Ugyanakkor fontos szerepet kaptak a Csabai Színistúdió tagjai is. Közülük Palcsek Ákos játssza a tanórán elbóbiskoló diák szerepét, akinek álmában életre kel a festőgéniusz. De a szavak helyett inkább beszéljen helyettünk maga a klip!