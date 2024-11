Tizenhat évet töltött Norvégiában a professzor

Beszélt arról, hogy milyen különbségek vannak a magyar és a norvég oktatás között. Norvégiában például a munkák értékelésekor ott voltak a diákok is. Hangsúlyozta, hogy partnerként tekintett a fiatalokra, akiktől ő is sokat tanult. A hallgatók portfóliókat is készítenek, lényeges a későbbi elhelyezkedés tekintetében, hogy van, amit be tudnak mutatni. Úgy véli, hogy sikeres kurzusokat vezetett társaival. Kiemelte: meg kell tanítani a fiatalokat gondolkodni és kreatívnak lenni.

A dizájnnal kereste a pénzt, minden más csak szerelem volt

A dizájnnal kerestem pénzt, az oktatás és a képzőművészet szerelem volt – mondta Mengyán András. Amikor emlékezetes kiállításairól kérdezték, akkor mosolyogva magyarázta, hogy biztos, hogy nem a törökországi, az ankarai az, mert bár a törökök rendkívül kedvesek, voltak bonyodalmak, kellemetlen meglepetések. A Műcsarnok kapcsán megemlítette, hogy az épületre vetítettek, ami akkor óriási újdonság volt, nem volt annyira divat, mint manapság, és természetesen a technológia sem állt annyira rendelkezésre. A Műcsarnokban tartott tárlatára több tízezren voltak kíváncsiak.

Ha hazatér, ki nem hagyná a lángost a békéscsabai piacon

Mengyán András hangsúlyozta, hogy nagyon jó gyermekkora volt Békéscsabán, ezért is szeret visszajárni, hazatérni. Úgy véli, hogy a város az elmúlt időszakban sokat fejlődött. Tisztának, rendezettnek ítéli a települést, a piacot pedig fantasztikusnak nevezte, ahol számára kihagyhatatlan a lángos. Beszélt a családról is: